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Здоровые привычки сами к вам прилипнут: сколько на это нужно времени?

1:39
Спорт

Почему многие люди, которые стараются начать вести здоровый образ жизни, буквально спустя пару недель бросают. Как привить себе полезные привычки и не сбиться с пути, расскажем ниже.

вода
Фото: freepik.com by dekazigzag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
вода

Есть мнение, что привычка формируется за 21 день. А вот международная группа ученых сравнила несколько десятков исследований, связанных с изучением времени, необходимого для выработки здоровых привычек.

Оказалось, в среднем на формирование новых пристрастий, внесение полезных правил в быт, у людей уходило примерно два месяца (59-66 дней). Однако этот процесс можно ускорить до 100-150 дней. Дело тут в мотивированности и заинтересованности, а также от многих других факторов, к примеру, поддержки родных людей, сообщает KP. RU.

Как доказали ученые, если регулярно включать полезный навык в утреннюю рутину, привычка сформируется быстрее.

Эндокринолог Зухра Павлова считает, что многие заболевания, в том числе диабет II типа, инсульт, болезни сердца и сосудов, можно предотвратить, изменив образ жизни и избавившись от нездоровых привычек.

С чего начать прививать полезные привычки?

Павлова рекомендует выпивать стакан теплой воды с утра, так как во время сна мы теряем воду. Дефицит необходимо восполнить перед тем, как вы выпьете кружку кофе. Спустя два-три месяца можно подключать утреннюю зарядку.

Павлова советует входить в здоровый образ жизни постепенно.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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