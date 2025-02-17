Голливудская звезда поделился опытом: как не потерять мотивацию к тренировкам?

Звезда фильма "Крид" актёр Майкл Б. Джордан уверен, что видеть собственный результат от тренировок со стороны очень полезно.
За время карьеры Джордану приходилось не раз играть величайших спортсменов, поэтому режиссёры требуют от него колоссальную отдачу. Иногда Майклу бывает лень приходить в зал, однако есть кое-что, способное мгновенно поднять его мотивацию.
Джордан признался, что часто рассматривает плакаты со своими изображениями, чтобы поднять боевой дух. Актёр также придерживается умеренной нагрузки, пишет "Чемпионат".
"Я не профессиональный спортсмен. Я никогда не был тем, кто бы получал зарплату за то, что он ходит в зал. Мне важно периодически брать умственную и физическую передышку, чтобы быть продуктивным", — заявил Джордан.
Он добавил, что, к примеру, это может быть "день отдыха" от зала или просто более лёгкий формат тренировки. Такие дни помогают актеру сохранять мотивацию.
Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию.
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