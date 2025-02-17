Голливудская звезда поделился опытом: как не потерять мотивацию к тренировкам?

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Звезда фильма "Крид" актёр Майкл Б. Джордан уверен, что видеть собственный результат от тренировок со стороны очень полезно.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

За время карьеры Джордану приходилось не раз играть величайших спортсменов, поэтому режиссёры требуют от него колоссальную отдачу. Иногда Майклу бывает лень приходить в зал, однако есть кое-что, способное мгновенно поднять его мотивацию.

Джордан признался, что часто рассматривает плакаты со своими изображениями, чтобы поднять боевой дух. Актёр также придерживается умеренной нагрузки, пишет "Чемпионат".

"Я не профессиональный спортсмен. Я никогда не был тем, кто бы получал зарплату за то, что он ходит в зал. Мне важно периодически брать умственную и физическую передышку, чтобы быть продуктивным", — заявил Джордан.

Он добавил, что, к примеру, это может быть "день отдыха" от зала или просто более лёгкий формат тренировки. Такие дни помогают актеру сохранять мотивацию.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию.

