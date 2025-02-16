Ключ к успеху от Кардашьян: звезда дала совет тем, кто не видит результат от тренировок

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Американская светская львица 39-летняя Хлои Кардашьян дала совет тем, кто не видит результата от занятий спортом.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Во время тренировок она делает акцент на тяжёлой атлетике, а также кардио. Часто Хлои занимается со своими дочерью. Девочка с мамой выполняет все указания инструктора, делает даже самые сложные упражнения. Хлои внимательно относится к упражнениям на прокачку ног. Она выполняет различные комплексы для мышц и суставов.

По словам звезды реалити, она очень долго не могла заниматься спортом регулярно, ее пугала даже одна только мысль о тренировке, пишет "Чемпионат".

"Постепенность и гордость за всё, что ты делаешь — вот главный ключ к успеху. Даже маленькие шаги заслуживают похвалы. Гордитесь собой и будьте терпеливы", — считает Кардашьян.

Кстати, Хлои уверена, что только грамотный подход может гарантировать отличный результат от занятий спортом.

Уточнения

Хло́и Алекса́ндра Кардашья́н (англ. Khloé Alexandra Kardashian; род. 27 июня 1984 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская телевизионная персона, бизнесвумен и предприниматель.

