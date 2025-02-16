Не обедайте в эти часы, если хотите похудеть: через сколько времени после завтрака нужно поесть?

Если вы пытаетесь избавиться от лишних килограммов, то обедать стоит примерно через четыре-пять часов после завтрака, поделилась мнением диетолог из Флориды Лена Бакович.
"Если вы просыпаетесь в 7 утра и съедаете богатый питательными веществами завтрак в 8 утра, то, скорее всего, вы почувствуете сигналы голода примерно через четыре-пять часов, с 12 до 13 часов", — считает эксперт в области питания.
Бакович отметила, что обед в более позднее время может привести к тому, что люди будут пропускать ужин и/или перекусывать ближе ко сну.
Ранний обед же поспособствует усилению чувства голода во второй половине дня и перед ужином, пишет "Чемпионат".
Диетолог добавила, что из-за этого вы можете начать перекусывать вредной пищей.
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