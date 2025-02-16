Не обедайте в эти часы, если хотите похудеть: через сколько времени после завтрака нужно поесть?

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Если вы пытаетесь избавиться от лишних килограммов, то обедать стоит примерно через четыре-пять часов после завтрака, поделилась мнением диетолог из Флориды Лена Бакович.

Фото: commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп "Писту"

"Если вы просыпаетесь в 7 утра и съедаете богатый питательными веществами завтрак в 8 утра, то, скорее всего, вы почувствуете сигналы голода примерно через четыре-пять часов, с 12 до 13 часов", — считает эксперт в области питания.

Бакович отметила, что обед в более позднее время может привести к тому, что люди будут пропускать ужин и/или перекусывать ближе ко сну.

Ранний обед же поспособствует усилению чувства голода во второй половине дня и перед ужином, пишет "Чемпионат".

Диетолог добавила, что из-за этого вы можете начать перекусывать вредной пищей.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

