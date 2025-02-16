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Украинского баскетболиста сняли с поезда по пути в Латвию и отвезли в ТЦК

0:41
Спорт

Украинского баскетболиста Владимира Конева сняли с поезда по пути в Латвию, и доставили в ТЦК в Луцке.

поезд дальнего следования
Фото: Wikimedia Commons by Artyom Svetlov is licensed under Public domain
поезд дальнего следования

21 февраля украинская сборная проведет в Риге матч отборочного турнира Евробаскета против Словении, а 24 февраля сыграет в гостях с Португалией.

У Конева была бронь от мобилизации от Министерства молодежи и спорта, рассказал президент клуба "Днепр" Валерий Кондратьев. Позднее он уточнил, что ситуация уже решена и игрок едет в Днепр. Однако сыграть за сборную Украины в этих матчах Владимир не сможет, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Ива́н Степа́нович Ко́нев (16 [28] декабря 1897, Лодейно, Никольский уезд, Вологодская губерния, Российская империя — 21 мая 1973, Москва, РСФСР, СССР) — советский полководец и государственный деятель, Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), кавалер ордена «Победа» (1945).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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