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Дисквалификация Галимова: форвард "Спартака" пропустит матч с "Динамо"

Штраф и дисквалификация: Галимов понес наказание за действия в матче с "Торпедо"
Спорт

Нападающий московского "Спартака" Ансель Галимов отстранён от участия в одном матче регулярного чемпионата КХЛ. Решение дисциплинарного комитета лиги связано с нарушением правил в игре против нижегородского "Торпедо": хоккеист нанёс удар клюшкой в лицо форварда соперников Андрея Белевича.

Матч по хоккею
Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Матч по хоккею

Инцидент произошёл 15 февраля во время встречи, завершившейся победой "Спартака" со счётом 7:4. После пятого гола красно-белых защитник "Торпедо" Вячеслав Войнов спровоцировал столкновение с Александром Беляевым, что привело к массовой потасовке. В ходе конфликта Галимов нарушил правила, за что получил штрафные санкции: 5 минут за опасный удар, 2 минуты за грубость и дисциплинарное удаление до конца игры.

Из-за дисквалификации 33-летний нападающий пропустит матч против московского "Динамо", запланированный на 17 февраля. В текущем сезоне Галимов провёл 45 матчей, заработав 21 очко (11 голов + 10 передач).

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки. В каждой команде есть вратарь (иногда два вратаря, второй — запасной), который защищает ворота своей команды, и несколько полевых игроков. Существует много видов хоккея, такие как хоккей с шайбой, хоккей с мячом, хоккей на траве и другие.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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