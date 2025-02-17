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Клебо сообщил, что думает о соперничестве с Большуновым: жаль, что всё так получилось

1:03
Спорт

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал слова Александра Большунова, который сказал, что норвежский спортсмен скучает по нему.

Йоханнес Клебо
Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Йоханнес Клебо

Клебо признался, что не уверен в этом и сказал, что не думает о Большунове каждый вечер.

"У нас было много отличных дуэлей, он прекрасный лыжник, и очень жаль, что все получилось так, как получилось", — сказал Клебо, слова которого приводит VG.

Клебо также сказал, что не планирует пристально следить за гонками в Италии, где участвует Большунов. Он добавил, что вряд ли узнал бы Большунова без его красного костюма российской сборной.

13 февраля Большунов одержал первую победу на международном уровне за три года, заняв первое место в марафоне на 30 км на соревнованиях Sudtirol Moonlight Classic.

С 2022 года российским лыжникам запрещено участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIS.

Уточнения

Йоха́ннес Хёсфлот Кле́бо (норв. Johannes Høsflot Klæbo; род. 22 октября 1996, Осло) — норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира, 4-кратный обладатель Кубка мира.

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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