Супер-форма селебритис — реальность или ретушь?

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Западный шоу-бизнес пестрит звездами разной величины. С экрана все кажутся такими красивыми, ухоженными, подтянутыми и отретушированными! Чтобы перестать комплексовать, рекомендую смотреть фотографии, сделанные папарацци. Тем не менее, есть те, кто предпочитает держать себя в превосходной форме. К примеру, 46-летняя Алеша Диксон.

Фото: Dafydd Thomas Alesha Dixon

Но давайте сразу проясним: по образованию она — учитель физкультуры и танцовщица. Именно отличная физическая форма, приобретенная благодаря специфике работы и мотивации тренироваться, а также ее танцклассы дали толчок к участию в шоу талантов и старту ее последующей карьеры. Так что да, в этом случае, конечно, можно завидовать, а лучше — перенимать привычки тренироваться хотя бы 2 раза в неделю.

Давайте разбираться, как и сколько Диксон тренируется, как именно эти тренировки могут повлиять на ваше тело и стоит ли сразу тренироваться столько же:

Алиша занимается пилатесом или йогой один-два часа в неделю в дополнение к двум-трем силовым тренировкам в зале со "свободными весами". Она использует 14-килограммовую гирю, 16- и 20-килограммовые гантели и штангу весом от 60 до 80 кг. Напомню, Диксон имеет значительный опыт тренировок, поэтому выбирает вес, с которого лучше не начинать новичкам. Для динамического разогрева она предпочитает махи, приседания, прыжки в быстром темпе.

Приседания с гантелями. Приседания в широкой стойке отлично прорабатывают большую ягодичную и четырехглавую мышцу бедра. Более узкая стойка включит заднюю поверхность бедра, но потребуется отказаться от отягощения, чтобы не травмировать колени.

Приседания отличное базовое упражнение, которое можно попробовать дома в трех вариациях: в широкой, средней и узкой стойке. Примечательно, что варьируя ширину стойки можно выполнять значительно большее количество повторов за раз без отдыха. Можно поэкспериментировать и попробовать присесть по 20 раз во всех трех стойках, что в сумме даст за один подход 60 раз и не будет слишком сложным даже для новичка благодаря силе наших ног.

Для проработки рук Алиша практикует разведения рук в кроссовере, развивающие спину и грудные мышцы. Женщины часто пренебрегают упражнениями на плечевой пояс, но они могут быть полезны для красивой осанки. А для проработки трицепсов она выполняет довольно сложное для новичков комплексное упражнение на баланс и силу — попеременную тягу гантелей в планке с гантелями по 8 кг.

Для того чтобы выполнить вариацию Алиши, стоит попробовать выполнять планку на прямых и согнутых руках с таймером по 30 секунд, минуте и более. Сумев адаптироваться к 1–2 минутной планке, начинайте добавлять упражнения тяги, но с более легким весом. Для домашних тренировок можно рекомендовать приобрести 1–2 килограммовые браслеты-утяжелители. Они дадут возможность тренировать ноги: поочередно выполняя махи вверх и в стороны из планки. Браслеты подойдут также для продвинутых занятий пилатесом.

Пилатес — одна из лучших восстановительных систем для реабилитации лежачих больных и тяжелых травм из когда-либо придуманных. Классический пилатес бережно учит балансу, направлен на развитие мышц, в том числе — стабилизаторов. Тренировки и эффективно укрепят тело и "сгонят" жир. Система подходит для домашних тренировок. В фитнес-клубах часто используются тренажеры-«реформеры», но это скорее модная вариация.

«Минусы» системы: она может показаться скучной, а на продвинутых этапах требует либо значительного увеличения количества повторов и подходов, либо применения отягощения. Предполагается, что в качестве заминки Диксон элементы фитнес-йоги для расслабления мышц и растяжки.

Уточнения

Йозеф Хубертус Пилатес (нем. Joseph Hubertus Pilates; 9 декабря 1883, Мёнхенгладбах — 9 октября 1967, Нью-Йорк) — немецко-американский спортивный специалист, изобретатель методики фитнеса, получившей его имя: пилатес. Йозеф Х. Пилатес родился 9 декабря 1883 года в промышленном городе Гладбах (ныне известный как Мёнхенгладбах), Западная Германия. Йозеф рос болезненным ребёнком. Он страдал от астмы, рахита и ревматической лихорадки. Однако благодаря интенсивным физическим упражнениям сумел значительно поправить здоровье и стать профессиональным спортсменом и преподавателем физической культуры.

С 1912 года работал в Англии, профессионально занимался боксом, бодибилдингом, тренировал боксёров и преподавал самооборону полицейским, в том числе в Скотланд-Ярде. С началом Первой мировой войны был интернирован на острове Мэн и в период вынужденной бездеятельности интенсивно работал над оформлением своего опыта в определённый метод, помогая раненым солдатам возвращаться к жизни.



