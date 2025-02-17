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Приседания сжигают до 12 калорий в минуту, но есть один подвох

1:20
Спорт

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина утверждает, что приседания являются одним из самых простых упражнений для похудения, так как они могут сжигать от 8 до 12 калорий в минуту.

Приседания
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приседания

Эксперт подчеркнула, что при выполнении приседаний важно строго соблюдать правильную технику. Она порекомендовала начинать с базовой стойки: стопы должны быть параллельны и расположены на ширине плеч, колени должны находиться над стопами, спина прямая, живот втянут, а руки можно разместить на поясе или за головой. На вдохе нужно опускаться, сгибая колени и перенося тело назад, подобно тому, как если бы вы садились на невидимый стул.

Силина также отметила, что вес тела должен равномерно распределяться на пятках и передней части стоп, а приземляться стоит до момента, когда бедра станут параллельны полу или немного ниже. Только после этого на выдохе необходимо поднимать таз, возвращаясь в исходное положение, сообщает издание "КП Спорт".

Она добавила, что крайне важно каждый раз увеличивать нагрузку. В частности, для снижения веса в области ягодиц, бедер и талии рекомендуется выполнять по 100 приседаний за один подход.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений; выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. Приседание считается одним из важнейших упражнений в силовом спорте, а также используется в качестве дополнительного в процессе подготовки спортсменов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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