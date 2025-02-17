Пять движений, которые спасут вашу спину после долгого дня за компьютером

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С каждым годом люди во всем мире все больше времени посвящают сидячим занятиям. В свободное время мы часто сидим за компьютерами или другими гаджетами, смотрим телевизор и играем в видеоигры. Множество профессий подразумевает длительное нахождение за рабочим столом, а до места работы мы добираемся в основном на транспорте — автобусом, автомобилем и т.д.

Фото: stemcellpowernow.com by Injurymap, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек с болями в шее

Если человек ведет малоподвижный образ жизни, это может привести к следующим последствиям для организма:

Снижение калорий, что увеличивает вероятность набора лишнего веса.

Уменьшение мышечной силы и выносливости.

Ослабление костной системы и потеря минеральных веществ.

Нарушение обмена веществ, что усложняет процесс расщепления жиров и сахаров в организме.

Ухудшение работы иммунной системы.

Плохое кровообращение.

Риск развития воспалительных процессов.

Гормональный дисбаланс.

Долгое время в статическом положении приводит к нехватке движения для суставов, в том числе позвоночника. Периодическое сидение создает дополнительную нагрузку на поясницу, что может со временем привести к серьезным проблемам, затрагивающим не только поясничный отдел, но и весь организм в целом.

5 упражнений для расслабления спины и шеи

Наклоны головы в стороны

Встаньте прямо, расположив ноги на ширине плеч, а руки положите на пояс.

Наклоните голову вправо, затем плавно переместите ее влево.

Вращения в тазобедренном суставе

Сядьте на пол, сгибая ноги в коленях, и сложите руки в замок перед грудью.

Поверните колени вправо, опуская их в эту сторону, затем выполните то же движение влево, продолжая чередовать стороны.

Подъёмы согнутых ног по очереди

Лягте на спину, согнув ноги в коленях, и вытяните руки вдоль тела.

Поднимите правую ногу, подтянув колено к груди, затем вернитесь в исходное положение и повторите с левой ногой.

Кошка

Примите положение на четвереньках, разместив ладони под плечами.

Прогните спину вниз, стараясь потянуть живот к полу, затем выгните спину вверх, округляя ее в другую сторону.

Бабочка

Сядьте на край стула, ступни поставьте на пол, а руки уберите за голову.

Сведите локти и округлите спину, а затем разведите локти назад, стараясь свести лопатки как можно ближе.

Уточнения

Гормо́ны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

