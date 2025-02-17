Пять движений, которые спасут вашу спину после долгого дня за компьютером

С каждым годом люди во всем мире все больше времени посвящают сидячим занятиям. В свободное время мы часто сидим за компьютерами или другими гаджетами, смотрим телевизор и играем в видеоигры. Множество профессий подразумевает длительное нахождение за рабочим столом, а до места работы мы добираемся в основном на транспорте — автобусом, автомобилем и т.д.
Если человек ведет малоподвижный образ жизни, это может привести к следующим последствиям для организма:
Долгое время в статическом положении приводит к нехватке движения для суставов, в том числе позвоночника. Периодическое сидение создает дополнительную нагрузку на поясницу, что может со временем привести к серьезным проблемам, затрагивающим не только поясничный отдел, но и весь организм в целом.
Встаньте прямо, расположив ноги на ширине плеч, а руки положите на пояс.
Наклоните голову вправо, затем плавно переместите ее влево.
Сядьте на пол, сгибая ноги в коленях, и сложите руки в замок перед грудью.
Поверните колени вправо, опуская их в эту сторону, затем выполните то же движение влево, продолжая чередовать стороны.
Лягте на спину, согнув ноги в коленях, и вытяните руки вдоль тела.
Поднимите правую ногу, подтянув колено к груди, затем вернитесь в исходное положение и повторите с левой ногой.
Примите положение на четвереньках, разместив ладони под плечами.
Прогните спину вниз, стараясь потянуть живот к полу, затем выгните спину вверх, округляя ее в другую сторону.
Сядьте на край стула, ступни поставьте на пол, а руки уберите за голову.
Сведите локти и округлите спину, а затем разведите локти назад, стараясь свести лопатки как можно ближе.
Гормо́ны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.
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