Бицепс будет расти на глазах: добавь это упражнение в свою тренировку

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Если вы мечтаете о внушительных бицепсах, которые сразу бросаются в глаза, есть одно упражнение, которое должно стать обязательным в вашей тренировочной программе.

Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тренировка бицепса

Оно не только эффективно наращивает массу, но и помогает создать рельеф. Речь идет о концентрированных сгибаниях с гантелями.

Это упражнение изолирует бицепс, заставляя его работать максимально эффективно. Секрет в том, что вы выполняете его медленно и подконтрольно, полностью сосредотачиваясь на технике.

Для выполнения вам понадобится всего одна гантель и скамья. Сядьте на скамью, слегка наклонитесь вперёд, опустите руку с гантелью, опираясь локтем о внутреннюю часть бедра. Затем медленно поднимайте гантель, чувствуя, как напрягается каждая мышечная волокна вашего бицепса. На пике амплитуды задержитесь на пару секунд, а затем медленно опустите.

Всего 3-4 подхода по 10-12 повторений, и вы почувствуете, как мышцы начинают буквально гореть. Этот жгучий эффект — знак, что вы делаете всё правильно.

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.



Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

