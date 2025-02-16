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Немедленно избавляйтесь: фитнес-привычки, которые разрушают суставы после 50 лет

1:34
Спорт

Фитнес-тренер Тайлер Рид рассказал о пяти привычках в тренировках, которые могут негативно сказаться на здоровье суставов после 50 лет. 

Медбол
Фото: Lumix Panasonic by Jgcastor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медбол

Первой ошибкой Рид назвал чрезмерное увлечение кардиотренировками с высокой ударной нагрузкой, такими как бег или прыжки. Он советует заменить их на менее травмоопасные активности, например, плавание, езду на велосипеде, греблю, эллипсоид или интервальную ходьбу.

Важным элементом он также назвал выбор обуви с хорошей амортизацией, чтобы минимизировать воздействие ударов на суставы, пишет издание Eat This, Not That.

Второй проблемой стал подъем тяжестей с неправильной техникой. Рид подчеркнул, что качество выполнения упражнений всегда важнее веса. Для улучшения техники он рекомендовал работать с профессиональным тренером.

Третья ошибка — пропуск разминки и упражнений на подвижность. По словам эксперта, разминка должна занимать не менее 5-10 минут и включать динамическую растяжку и легкие движения, такие как круговые движения руками, раскрытие бедер и махи ногами. После основной тренировки полезно уделить время легкой растяжке.

Четвертой привычкой, вредящей суставам, является перегрузка веса. Рид советует отдавать предпочтение умеренному весу с большим количеством повторений, чтобы снизить нагрузку на суставы и сохранить их здоровье.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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