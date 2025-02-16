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Как научиться правильно отжиматься: три упражнения для подготовки

1:35
Спорт

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал о трех упражнениях, которые помогут подготовиться к полноценным отжиманиям. 

отжимания
Фото: freepik
отжимания

Первое упражнение — отжимания волной. Исходное положение — лежа на полу с ладонями чуть шире и ниже плечевого сустава. На выдохе руки выпрямляются, при этом тело поднимается на колени, сохраняя прямую линию корпуса и бедер. Затем колени отрываются от пола, фиксируя тело в положении "планка". Возвращение в начальную позицию происходит медленно. Цель — довести количество повторений до 30 за один подход.

Второе упражнение — отжимание с ходьбой руками. Из положения стоя, слегка согнув ноги, нужно опуститься ладонями на пол на ширине плеч, затем передвигаться руками вперед до упора лежа. После этого опуститься на колени, лечь на пол и, в обратной последовательности, вернуться в исходное положение. Рекомендуется выполнять 12-15 повторений за подход.

Третье упражнение — негативные отжимания. Исходное положение — упор лежа. Необходимо медленно опуститься грудью к полу, контролируя движение. После этого подняться в исходное положение, повторяя технику первого упражнения (волной). Оптимальное количество повторений — от 6 до 12.

Эти упражнения помогут укрепить мышцы и подготовить тело к полноценным отжиманиям, пишет "Москва 24".

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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