Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завтрак, который подстегнёт обмен веществ — никакого кулинарного колдовства
Honda CR-V 2025 — всё тот же вечный кроссовер, но что в нём теперь не так
Пять мифов об Африке, в которые давно пора перестать верить туристам
Эта добавка для хлебного теста — настоящее чудо: она ускоряет подъём теста и делает его воздушным
Ошибки после пластики, которые могут привести к серьёзным осложнениям
Астрономы открыли Кипу — одну из крупнейших структур на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет
Былой блеск угасает: Дом моды Вячеслава Зайцева пытается выжить
Серебряный возраст: работодатели стали активнее нанимать пенсионеров
Без окон и вентилятора: лучшее решение для проветривания ванной комнаты

Кофе перед тренировкой: ускоряет прогресс или вредит здоровью?

2:22
Спорт

Физическая активность требует много энергии, и для некоторых кофе стал незаменимым спутником перед занятиями спортом. Однако не все так однозначно: у кофеина есть как преимущества, так и подводные камни. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Эспрессо
Фото: flickr.com by Демион, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эспрессо

Плюсы кофе перед тренировкой

  • Повышение выносливости — кофеин активирует нервную систему, снижает усталость и помогает тренироваться дольше.
  • Жиросжигающий эффект — кофе способствует высвобождению жиров в кровь, которые используются в качестве энергии.
  • Стимуляция мышц — кофеин улучшает сокращение мышц, что делает тренировки эффективнее.
  • Снижение болевых ощущений — исследования показывают, что после интенсивных нагрузок кофе снижает мышечную боль до 47%.
  • Повышение тестостерона — временное увеличение уровня этого гормона может положительно сказаться на результатах.

Минусы кофе перед спортом

  • Влияет на сон — если тренировка проходит вечером, кофеин может ухудшить засыпание.
  • Перегрузка нервной системы — частое употребление кофе перед тренировками может привести к "истощению" надпочечников.
  • Выводит кальций — регулярное употребление кофе снижает уровень кальция, что может сказаться на костях, зубах и ногтях.
  • Приводит к обезвоживанию — кофе обладает мочегонным эффектом, что важно учитывать при физических нагрузках.
  • Привыкание — со временем организм адаптируется, и кофеин перестает давать ощутимый эффект.

Когда лучше отказаться от кофе перед тренировкой?

  • Если после кофе появляется тахикардия, головокружение или тревожность.
  • Если тренировка проходит поздно вечером.
  • Если организм перестал реагировать на кофеин.

Чем заменить кофе?

  • Чай (например, зеленый или матча) — содержит кофеин, но действует мягче и дольше.
  • Лимонная вода — бодрит и насыщает организм витамином C.
  • Белковый коктейль — помогает восполнить силы перед тренировкой.

Вывод

Кофе перед тренировкой может быть полезным, если употреблять его в меру. Однако важно учитывать индивидуальную реакцию организма и не злоупотреблять кофеином.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста. Открытие кофе относится приблизительно к 850 году н. э., но полное признание его пришло много веков спустя.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Татьяна Брухунова высказалась об отношениях с Евгением Петросяном: я аккуратно втёрлась в доверие
Российский шоу-бизнес
Татьяна Брухунова высказалась об отношениях с Евгением Петросяном: я аккуратно втёрлась в доверие Аудио 
Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют
Еда и рецепты
Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют Аудио 
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Наука и техника
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь? Аудио 
Популярное
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!

Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Последние материалы
Без окон и вентилятора: лучшее решение для проветривания ванной комнаты
Не только вкусно, но и полезно: чем на самом деле хорош тёмный шоколад
Когда обрезать абрикос? Вот идеальный период
Зимний лайфхак, который не работает: пора забыть про поднятые дворники
Элегантность без лишних слов: эти оттенки лака сделают руки аристократичными
Взрыв ради спасения: как ядерная энергия может помочь в борьбе с глобальным потеплением
Что можно увидеть на легендарном Венецианском карнавале
Как приготовить тесто для пельменей и вареников, которое точно не разочарует
Юрий Лоза раскритиковал бездумное строительство жилых многоэтажек в Москве
5 упражнений для тазового дна, которые легко выполнять даже во время домашних дел
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.