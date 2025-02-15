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5 упражнений для тазового дна, которые легко выполнять даже во время домашних дел

2:15
Спорт

Мышцы тазового дна играют важную роль в поддержании внутренних органов и контроле за различными процессами в организме. Их ослабление может привести к неприятным последствиям — например, болям в спине, проблемам с мочевым пузырем и даже снижению качества жизни.

приседания
Фото: freepik
приседания

Но хорошая новость в том, что тренировать эти мышцы можно без сложных упражнений и специализированного оборудования — достаточно включить несколько простых движений в свою повседневную рутину.

5 упражнений для тазового дна

Эти упражнения можно выполнять в любое время — сидя, стоя или даже во время приготовления еды.

1. Активизация тазового дна
Лягте на спину, согните ноги и напрягите мышцы таза, словно пытаясь подтянуть их вверх. Задержитесь на 5 секунд и расслабьтесь. Повторяйте по 10 раз в день.

2. "Застрял в лифте"
Сидя или стоя, представьте, что ваши мышцы тазового дна — это лифт. Медленно "поднимайте" его вверх, напрягая мышцы, затем так же медленно "опускайте". Это упражнение помогает контролировать напряжение и расслабление.

3. Упражнение "планка"
Примите положение на четвереньках, напрягите мышцы пресса и таза, затем слегка приподнимите колени. Задержитесь на 10 секунд, затем расслабьтесь.

4. Глубокие приседания
Встаньте, расставив ноги на ширину плеч, и медленно опуститесь в глубокий присед, держа спину ровной. Это упражнение помогает растянуть и укрепить мышцы тазового дна.

5. Расслабление мышц тазового дна
Станьте на четвереньки, разведите колени в стороны, опустите голову и расслабьте мышцы таза. Глубоко дышите, чувствуя, как напряжение уходит.

Почему это важно?

Регулярные тренировки тазового дна помогают улучшить осанку, снизить риск возникновения болей в спине и предотвратить различные проблемы, связанные со слабостью этих мышц. Эти простые упражнения можно выполнять где угодно, а результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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