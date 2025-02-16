Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снижение пошлин: Россия уменьшает экспортные тарифы на сельхозкультуры
Назвавший себя вечным чужаком Моргенштерн* рассказал о своём нервном срыве
Расчет БПЛА ВС РФ подбил два мостоукладчика ВСУ-что произошло в Курской области
Антарктика вновь удивляет: в этот раз бактерией, которой не страшен лютый мороз
Что положить в мусорное ведро? От неприятного запаха не останется и следа
Расчет дронов Анвара РФ нарушил логистику ВСУ рядом с Суджей- что из этого вышло
Его следует мыть раз в месяц, но никто этого не делает: самое грязное место на кухне
Бабушка знала, что добавлять в супы, чтобы здоровье не подводило
Где недорого отдохнуть в марте: зарубежные и российские направления

Норвежец Нортуг мечтает о возвращении российских лыжников: все хотят, чтобы они вернулись, они нам нужны

1:04
Спорт

Норвежский лыжник Эвен Нортуг поделился своим мнением о выступлении российского спортсмена Александра Большунова в международном соревновании Sudtirol Moonlight Classic, которое состоялось в Италии.

Александр Большунов
Фото: wikimedia.org by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Александр Большунов

Нортуг заверил, что все хотят, чтобы российские спортсмены участвовали в соревнованиях вместе с норвежцами. Но для этого необходимо, чтобы ситуация на Украине изменилась, считает он.

"Если это произойдёт и всё наладится, то большинство людей захотят, чтобы они вернулись. Они нужны нам", — сказал Нортуг в интервью NRK.

Напомним, что Большунов одержал победу в гонке Sudtirol Moonlight Classic. Турнир проходил в формате общего старта на дистанции 30 км. На втором месте оказался Лоренцо Бузин из Италии, отставший от лидера на 14,4 секунды. Третьим к финишу пришёл ещё один итальянский лыжник, Маттиа Армеллини, с отставанием в 1 минуту и 25 секунд.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Новости спорта
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет Аудио 
Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют
Еда и рецепты
Купили и пожалели? 6 кухонных устройств, которые вас разочаруют Аудио 
Эти цветы защитят ваш огород лучше любых инсектицидов
Садоводство, цветоводство
Эти цветы защитят ваш огород лучше любых инсектицидов Аудио 
Популярное
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто

Хотите попробовать что-то новое? Эта необычная запеканка с печенью получается невероятно нежной и ароматной! Готовится просто, а результат — пальчики оближешь!

Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Удары из-за горизонта. Бомбардировщики Ту-22М недосягаемы для ПВО Украины Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Последние материалы
Когда говорят, что бензиновый мотор устарел, Toyota улыбается и делает его круче
Пушистый комок счастья в вашей квартире: топ-10 крошечных пород собак
Улитки из йогуртового теста с ванилью — это удивительное сочетание нежности и хрустящей корочки
Россия закрывает двери иностранным мессенджерам
Юрий Лоза раскритиковал современных комиков за устаревший юмор
МО РФ: в ночь на 15 февраля над регионами обезврежено 40 БПЛА ВСУ
Готовимся к родам без стресса: пять простых шагов для здоровья и комфорта
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Эксперт рассказывает о шести вечнозелёных кустарниках для цветного сада круглый год
Звук, который оживит ваш телевизор: приобретите саундбар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.