Норвежец Нортуг мечтает о возвращении российских лыжников: все хотят, чтобы они вернулись, они нам нужны

Норвежский лыжник Эвен Нортуг поделился своим мнением о выступлении российского спортсмена Александра Большунова в международном соревновании Sudtirol Moonlight Classic, которое состоялось в Италии.
Нортуг заверил, что все хотят, чтобы российские спортсмены участвовали в соревнованиях вместе с норвежцами. Но для этого необходимо, чтобы ситуация на Украине изменилась, считает он.
"Если это произойдёт и всё наладится, то большинство людей захотят, чтобы они вернулись. Они нужны нам", — сказал Нортуг в интервью NRK.
Напомним, что Большунов одержал победу в гонке Sudtirol Moonlight Classic. Турнир проходил в формате общего старта на дистанции 30 км. На втором месте оказался Лоренцо Бузин из Италии, отставший от лидера на 14,4 секунды. Третьим к финишу пришёл ещё один итальянский лыжник, Маттиа Армеллини, с отставанием в 1 минуту и 25 секунд.
Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).
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