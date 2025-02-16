Большунов в центре внимания: две дополнительные гонки в Италии после громкой победы?

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов получил предложения об участии в двух дополнительных соревнованиях в Италии после своей победы на гонке Sudtirol Moonlight Classic.

Фото: commons.wikimedia.org by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Большунов

Однако спортсмен пока не принял решения о своём участии в этих мероприятиях. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

По словам Бородавко, Большунову поступили предложения о выступлениях в двух других гонках в Италии. Тренер планирует обсудить этот вопрос с самим спортсменом. Он также отметил, что, на его взгляд, сейчас лучше сосредоточиться на интервальных тренировках, а не на марафонских дистанциях.

Тренер рассказал, что изначально планировалось, что Большунов пробудет в Италии до 21 февраля. После этого он должен был вернуться домой и провести несколько контрольных тренировок перед чемпионатом России, который состоится с 1 по 9 марта в Казани.

"Но я не нахожусь рядом с ним сейчас в Италии. Потому не владею информацией на 100 процентов. Но предложения о гонках есть, это мне известно", — сказал Бородавко на "Матч ТВ".

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).



Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

