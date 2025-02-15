Две лёгкие гантели и 15 минут: если вы не фанат скручиваний и приседаний, эта тренировка для вас

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Фитнес-тренер Даника Осборн предлагает программу из восьми упражнений, которые укрепляют мышцы кора, улучшают равновесие и избавляют от скуки на коврике.

Фото: unsplash.com by Scott Webb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка в спортзале

Всего 5 кг, 45 секунд на каждое упражнение с 15-30 секундами отдыха — и вы почувствуете, как ваше тело становится сильнее.

Тренировка сочетает односторонние упражнения, например, марш, которое прорабатывает одну сторону тела и улучшают стабилизацию; ротационные, такие как "рубка дров", укрепляющие косые мышцы и развивающие гибкость; и динамические упражнения, которые воздействуют на ягодицы, подколенные сухожилия и спину.

Эта тренировка не только укрепляет мышцы, поддерживающие позвоночник, но и улучшает баланс, координацию и кардио-выносливость, пишет Fit and Well.

Она помогает снизить боли в спине, повысить устойчивость и сделать повседневные задачи проще. Начните с двух кругов, постепенно увеличивая вес, чтобы видеть прогресс. Это идеальная программа для тех, кто хочет развить силу, оставив позади скучные упражнения на коврике.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

