Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Bloomberg: РФ соберет опытных переговорщиков на встречу с Америкой по Украине
Самолёт сел не там, где планировалось: всё из-за четырёх пассажиров — что они натворили
Сильное землетрясение произошло в Барнауле
Роскошь в интерьере: 5 цветов, которые сделают ваш дом очень дорогим
Узнал, как засыпать за 2 минуты: метод, который изменит качество жизни
Какую алычу посадить на даче: идеальные сорта для вашего участка
Неурожай в Кот-д’Ивуаре и Гане: мировые запасы какао находятся на историческом минимуме
Гладков: Киевский режим атаковал 5 населенных пунктов в Белгородской области
Если вам машут из окна авто — это не флирт, а важный сигнал

Журова восхитилась победой Большунова в Италии: Александр проложил лыжню, которую не хотели готовить

1:56
Спорт

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной Думы Светлана Журова поделилась своим мнением о том, что после успеха лыжника Александра Большунова на марафоне в Италии международные спортивные организации с большим энтузиазмом будут приглашать российских спортсменов.

Александр Большунов
Фото: commons.wikimedia.org by Fil.Al, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Александр Большунов

По её мнению, победа Большунова может стать началом снятия запретов для российских атлетов.

"Александр, я бы сказала, проложил лыжню! Тот случай, когда ее не хотят готовить, а он сам взял — и проложил ее!", — сказала Журова.

Организаторы, судя по всему, очень хотят видеть россиянина на гонках и дальше, несмотря на возможное недовольство других участников, отметила Журова.

Гонка прошла 13 февраля. Большунов вышел на дистанцию в 30 километров, пройдя её за 1 час 18 минут и 56,2 секунды. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, отстав от победителя на 14,4 секунды. Третье место досталось Маттиа Армелини с отставанием в 1,25,2 секунды, пишет Газета.Ru.

Особенность гонки в том, что она не входит в официальный календарь лыжных соревнований и проходит в тёмное время суток на трассе, которая освещена факелами.

Большунову наравне с другими российскими лыжниками было запрещено участвовать в заключительных гонках Кубка мира. Он раньше срока завершил сезон 2021/2022, заняв второе место в общем зачёте соревнований. В сезоне 2023/2024 Большунов 23 раза подряд победил в рамках российских соревнованиях.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения Аудио 
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Новости спорта
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Последние материалы
Журова восхитилась победой Большунова в Италии: Александр проложил лыжню, которую не хотели готовить
Какую алычу посадить на даче: идеальные сорта для вашего участка
Неурожай в Кот-д’Ивуаре и Гане: мировые запасы какао находятся на историческом минимуме
Гладков: Киевский режим атаковал 5 населенных пунктов в Белгородской области
Если вам машут из окна авто — это не флирт, а важный сигнал
Как деревья отражают математические закономерности на картинах художников
Алсу показала, как отметила День влюблённых: нам не везёт в любви
Варка пельменей: простой совет, который поможет добиться идеальной текстуры и не даст им слипнуться
Секреты правильного комбинирования сывороток для максимальной эффективности
Дочка Сергея Лазарева станцевала под песню Сигма бой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.