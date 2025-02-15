Журова восхитилась победой Большунова в Италии: Александр проложил лыжню, которую не хотели готовить

1:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной Думы Светлана Журова поделилась своим мнением о том, что после успеха лыжника Александра Большунова на марафоне в Италии международные спортивные организации с большим энтузиазмом будут приглашать российских спортсменов.

Фото: commons.wikimedia.org by Fil.Al, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Александр Большунов

По её мнению, победа Большунова может стать началом снятия запретов для российских атлетов.

"Александр, я бы сказала, проложил лыжню! Тот случай, когда ее не хотят готовить, а он сам взял — и проложил ее!", — сказала Журова.

Организаторы, судя по всему, очень хотят видеть россиянина на гонках и дальше, несмотря на возможное недовольство других участников, отметила Журова.

Гонка прошла 13 февраля. Большунов вышел на дистанцию в 30 километров, пройдя её за 1 час 18 минут и 56,2 секунды. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, отстав от победителя на 14,4 секунды. Третье место досталось Маттиа Армелини с отставанием в 1,25,2 секунды, пишет Газета.Ru.

Особенность гонки в том, что она не входит в официальный календарь лыжных соревнований и проходит в тёмное время суток на трассе, которая освещена факелами.

Большунову наравне с другими российскими лыжниками было запрещено участвовать в заключительных гонках Кубка мира. Он раньше срока завершил сезон 2021/2022, заняв второе место в общем зачёте соревнований. В сезоне 2023/2024 Большунов 23 раза подряд победил в рамках российских соревнованиях.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.



Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21).

