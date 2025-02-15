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Журова надеется, что российским спортсменам не нужны будут критерии отбора для международных турниров

1:22
Спорт

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова поделилась своим мнением о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

Светлана Журова
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Светлана Журова

По словам Журовой, на данный момент критерии допуска не дают возможности всем российским спортсменам свободно участвовать в соревнованиях. Однако есть некоторые положительные изменения.

Журова заметила, что у россиян, представляющих летние виды спорта, больше дисциплин, где российским спортсменам разрешили участвовать в международных турнирах, а у "зимников", по её словам, ситуация чуть хуже. Пока что-то прояснилось только в фигурном катании, уточняет Газета.Ru.

"Радоваться пока рано, надо дождаться, какие будут фильтры, критерии отбора. Возможно, вскоре они будут уже и не нужны. Если Трамп с нашим президентом договорятся, могут появиться новые вводные", — сказала Журова.

12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, который длился около полутора часов. Одной из главных тем обсуждения было прекращение конфликта на Украине. Лидеры двух стран согласились, что боевые действия необходимо прекратить, и договорились о немедленном начале переговоров.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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