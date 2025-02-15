Жиросжигание по расписанию: когда тренироваться, чтобы эффект был максимальным

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Стремитесь сбросить вес и задумываетесь, в какое время суток тренировки будут наиболее эффективны? Недавнее исследование Университета Мурсии проливает свет на этот вопрос.

Фото: Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт, женщина

Исследование

Группа нейробиологии физической активности под руководством Хосе Луиса Феррана провела эксперимент на подростковых грызунах. Их разделили на две группы: одна выполняла упражнения в начале активного периода (аналогично утренним тренировкам у людей), другая — в конце (соответствует вечерним занятиям).

Результаты показали, что грызуны, тренировавшиеся в вечернее время, потеряли больше жира. Это может быть связано с повышенным уровнем гормона FGF21, который играет ключевую роль в процессе сжигания жира.

Хотя эти результаты обнадеживают, важно отметить, что исследование проводилось на животных. Каждый человек уникален, и эффективность тренировок в разное время суток может варьироваться. Рекомендуется выбирать время для занятий, исходя из личных предпочтений и биоритмов.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

