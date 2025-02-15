Жиросжигание по расписанию: когда тренироваться, чтобы эффект был максимальным

Стремитесь сбросить вес и задумываетесь, в какое время суток тренировки будут наиболее эффективны? Недавнее исследование Университета Мурсии проливает свет на этот вопрос.
Группа нейробиологии физической активности под руководством Хосе Луиса Феррана провела эксперимент на подростковых грызунах. Их разделили на две группы: одна выполняла упражнения в начале активного периода (аналогично утренним тренировкам у людей), другая — в конце (соответствует вечерним занятиям).
Результаты показали, что грызуны, тренировавшиеся в вечернее время, потеряли больше жира. Это может быть связано с повышенным уровнем гормона FGF21, который играет ключевую роль в процессе сжигания жира.
Хотя эти результаты обнадеживают, важно отметить, что исследование проводилось на животных. Каждый человек уникален, и эффективность тренировок в разное время суток может варьироваться. Рекомендуется выбирать время для занятий, исходя из личных предпочтений и биоритмов.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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