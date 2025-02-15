Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение

Стремитесь к эффективному снижению веса и задаётесь вопросом, сколько калорий следует сжигать за одну тренировку? Оптимальный подход — создать дефицит в 500 калорий в день, сочетая уменьшение потребляемых калорий с физической активностью.
Например, можно сократить рацион на 250 калорий и дополнительно сжигать 250 калорий во время упражнений.
Выбор упражнения зависит от ваших предпочтений и физической подготовки. Важно помнить, что регулярность и сбалансированный подход к питанию играют ключевую роль в достижении желаемых результатов.
Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.
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