Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение

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Стремитесь к эффективному снижению веса и задаётесь вопросом, сколько калорий следует сжигать за одну тренировку? Оптимальный подход — создать дефицит в 500 калорий в день, сочетая уменьшение потребляемых калорий с физической активностью.

Фото: Freepik by senivpetro Йога

Например, можно сократить рацион на 250 калорий и дополнительно сжигать 250 калорий во время упражнений.

Рекомендованные упражнения для сжигания 250 калорий

Ходьба: пройдите около 3 500 шагов.

Бег: пробегите примерно 4 километра.

Плавание: выполните 35 заплывов в 50-метровом бассейне.

Велосипед: преодолейте дистанцию в 12 километров.

Силовые тренировки: занимайтесь с отягощениями в течение часа.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT): проведите 25-минутную сессию.

Выбор упражнения зависит от ваших предпочтений и физической подготовки. Важно помнить, что регулярность и сбалансированный подход к питанию играют ключевую роль в достижении желаемых результатов.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

