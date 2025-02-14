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Красивое тело, легкость в движении, крепкая осанка — и всё это благодаря этим упражнениям

1:02
Спорт

Хотите узнать, какое умение должна освоить каждая женщина для поддержания здоровья и красоты? Речь идет о базовых упражнениях, которые укрепляют все группы мышц и улучшают общее самочувствие.

Тонкая талия
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Тонкая талия

Приседания

Приседания — одно из самых эффективных упражнений для укрепления мышц ног и ягодиц. Они помогают улучшить осанку и повысить выносливость.

Планка

Планка укрепляет мышцы кора, спины и плеч. Это статическое упражнение способствует развитию силы и стабильности.

Отжимания

Отжимания развивают мышцы груди, плеч и рук. Они улучшают тонус верхней части тела и повышают общую физическую подготовку.

Выпады

Выпады помогают укрепить мышцы ног и улучшить баланс. Они также способствуют развитию координации движений.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет поддерживать физическую форму и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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