Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения

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Хотите преобразить свою фигуру всего за две недели? Пилатес предлагает эффективные упражнения, которые помогут вам достичь этой цели. Ниже представлены четыре движения, которые при регулярном выполнении приведут к заметным изменениям.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение ягодичный мостик

Ножницы

Лягте на спину, поднимите ноги вверх под прямым углом. Опустите одну ногу вниз, не касаясь пола, затем поменяйте ноги, имитируя движение ножниц. Это упражнение укрепляет мышцы пресса и улучшает гибкость.

Планка с поднятием ноги

Примите положение планки на предплечьях. Поднимите одну ногу вверх, удерживая тело прямым. Задержитесь на несколько секунд, затем смените ногу. Данное движение развивает мышцы кора и улучшает баланс.

Боковая планка

Лягте на бок, опираясь на предплечье. Поднимите бедра, выпрямляя тело в одну линию. Удерживайте позицию, затем повторите на другой стороне. Упражнение укрепляет косые мышцы живота и улучшает стабильность корпуса.

Мостик

Лягте на спину, согните колени, ступни на ширине бедер. Поднимите бедра вверх, сжимая ягодицы, затем опустите обратно. Мостик помогает укрепить ягодичные мышцы и мышцы спины.

Регулярное выполнение этих упражнений, по 2-3 раза в неделю, приведет к заметным улучшениям в вашей физической форме. Не забывайте о правильной технике и дыхании для достижения максимального эффекта.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

