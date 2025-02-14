Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения

Хотите преобразить свою фигуру всего за две недели? Пилатес предлагает эффективные упражнения, которые помогут вам достичь этой цели. Ниже представлены четыре движения, которые при регулярном выполнении приведут к заметным изменениям.
Лягте на спину, поднимите ноги вверх под прямым углом. Опустите одну ногу вниз, не касаясь пола, затем поменяйте ноги, имитируя движение ножниц. Это упражнение укрепляет мышцы пресса и улучшает гибкость.
Примите положение планки на предплечьях. Поднимите одну ногу вверх, удерживая тело прямым. Задержитесь на несколько секунд, затем смените ногу. Данное движение развивает мышцы кора и улучшает баланс.
Лягте на бок, опираясь на предплечье. Поднимите бедра, выпрямляя тело в одну линию. Удерживайте позицию, затем повторите на другой стороне. Упражнение укрепляет косые мышцы живота и улучшает стабильность корпуса.
Лягте на спину, согните колени, ступни на ширине бедер. Поднимите бедра вверх, сжимая ягодицы, затем опустите обратно. Мостик помогает укрепить ягодичные мышцы и мышцы спины.
Регулярное выполнение этих упражнений, по 2-3 раза в неделю, приведет к заметным улучшениям в вашей физической форме. Не забывайте о правильной технике и дыхании для достижения максимального эффекта.
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