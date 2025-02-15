Спорт перед сном: правда ли он помогает быстрее засыпать?

Многие люди находят время для спорта только поздним вечером. Но безопасны ли такие тренировки для здоровья, или они могут навредить сну? Врачи утверждают, что умеренные физические нагрузки даже способствуют улучшению качества сна, но важно учитывать интенсивность занятий и время их завершения. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Если тренироваться перед сном с умеренной нагрузкой, можно даже улучшить засыпание. К таким упражнениям относятся:
Исследования показывают, что вечерняя ходьба помогает быстрее заснуть, а йога улучшает качество отдыха. Главное — избегать чрезмерной нагрузки, чтобы не перегружать организм.
Высокоинтенсивные тренировки перед сном могут ухудшить засыпание и сделать сон беспокойным. Это связано с тем, что после активных упражнений повышается температура тела, сердцебиение остается ускоренным, а уровень гормона стресса кортизола возрастает.
Такие нагрузки повышают температуру тела и мешают выработке мелатонина — гормона сна.
Врачи советуют завершать умеренные тренировки (плавание, растяжка) за 2 часа до сна, а активные (бег, бокс, силовые) — минимум за 4 часа.
Если тренироваться менее чем за час до сна, это может привести к бессоннице и снижению качества отдыха.
После тренировки не стоит есть тяжелую пищу — жирные блюда, жареное, сладкое. Лучше заранее поужинать сложными углеводами и белками, а если появится голод после тренировки — перекусить:
Чтобы организм быстрее расслабился, важно соблюдать простые правила:
Если следовать этим рекомендациям, вечерний спорт не только не повредит сну, но и поможет чувствовать себя бодрее утром.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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