Спорт перед сном: правда ли он помогает быстрее засыпать?

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Многие люди находят время для спорта только поздним вечером. Но безопасны ли такие тренировки для здоровья, или они могут навредить сну? Врачи утверждают, что умеренные физические нагрузки даже способствуют улучшению качества сна, но важно учитывать интенсивность занятий и время их завершения. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение на растяжку тела

Какие тренировки полезны перед сном?

Если тренироваться перед сном с умеренной нагрузкой, можно даже улучшить засыпание. К таким упражнениям относятся:

быстрая ходьба,

йога,

плавание,

пилатес,

лёгкая растяжка.

Исследования показывают, что вечерняя ходьба помогает быстрее заснуть, а йога улучшает качество отдыха. Главное — избегать чрезмерной нагрузки, чтобы не перегружать организм.

Какие упражнения вредны для сна?

Высокоинтенсивные тренировки перед сном могут ухудшить засыпание и сделать сон беспокойным. Это связано с тем, что после активных упражнений повышается температура тела, сердцебиение остается ускоренным, а уровень гормона стресса кортизола возрастает.

Врачи не рекомендуют перед сном:

интенсивное кардио (бег, спринты, прыжки),

силовые тренировки с большими весами,

занятия, требующие высокой концентрации (скалолазание, боевые искусства).

Такие нагрузки повышают температуру тела и мешают выработке мелатонина — гормона сна.

Когда лучше заканчивать вечерние тренировки?

Врачи советуют завершать умеренные тренировки (плавание, растяжка) за 2 часа до сна, а активные (бег, бокс, силовые) — минимум за 4 часа.

Если тренироваться менее чем за час до сна, это может привести к бессоннице и снижению качества отдыха.

Что можно есть после вечернего спорта?

После тренировки не стоит есть тяжелую пищу — жирные блюда, жареное, сладкое. Лучше заранее поужинать сложными углеводами и белками, а если появится голод после тренировки — перекусить:

нежирным мясом или рыбой,

овощным салатом,

йогуртом или творогом.

Это поможет восстановить силы без перегрузки желудка.

Как правильно готовиться ко сну после тренировки?

Чтобы организм быстрее расслабился, важно соблюдать простые правила:

за 1-2 часа до сна приглушить свет,

избегать экранов гаджетов,

принять теплый душ,

проветрить комнату,

ложиться спать в одно и то же время.

Если следовать этим рекомендациям, вечерний спорт не только не повредит сну, но и поможет чувствовать себя бодрее утром.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



