Сидячая работа ведет к проблемам с шеей? Да, если не знать этих упражнений

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Шея — это важный проводник, соединяющий голову с телом, и любое напряжение в ней может повлиять на самочувствие, пишет "Спорт-Экспресс". Из-за зажимов нарушается кровоснабжение мозга, что приводит к кислородному голоданию и ухудшению когнитивных функций. Хроническое напряжение в шее может стать причиной головных болей, скачков давления и даже нарушения сна.

Фото: freepik шея

Основные причины напряжения в шее

Долгое сидение за компьютером или рулём без смены положения.

Искривление позвоночника и старые травмы.

Хронический стресс, из-за которого человек рефлекторно "вжимает" шею в плечи.

Отсутствие физической активности и малоподвижный образ жизни.

Неправильная осанка при работе и сне.

Как понять, что у вас есть проблемы с шеей?

Некоторые симптомы могут указывать на наличие зажимов:

Частые головные боли и головокружения.

Онемение рук, покалывание в пальцах.

Повышенное артериальное давление.

Боль в затылке и плечах по утрам.

Чувство комка в горле и частые позывы к сглатыванию.

Как снять напряжение в шее?

Настройте рабочее место — монитор должен быть на уровне глаз, а стул обеспечивать правильную поддержку спины.

Меняйте положение — старайтесь вставать каждые 30 минут, чередуйте сидячую и стоячую работу.

Выполняйте гимнастику для шеи — простые упражнения помогут расслабить мышцы.

Упражнения для снятия зажимов

Повороты головы — медленно поворачивайте голову влево и вправо.

Наклоны головы — тянитесь ухом к плечу, задерживайтесь на 10 секунд.

Кошка — округляйте и прогибайте спину сидя на стуле.

Растяжка шеи — мягко наклоняйте голову вперёд, назад и в стороны, слегка помогая рукой.

Самомассаж — разминайте шею лёгкими надавливающими движениями.

Вывод

Напряжение в шее — это не просто дискомфорт, а фактор, влияющий на качество жизни. Регулярные упражнения, правильная осанка и забота о своей шее помогут избавиться от зажимов, улучшить кровообращение и снизить уровень стресса.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем. Шея обусловливает подвижность головы относительно туловища, что способствует лучшей ориентации в пространстве, захвату пищи, защите и нападению. Основу шеи составляют шейные позвонки. По Аристотелю, "шеей называется место между головой и плечами".

