Секреты идеального пресса: 8 простых упражнений для занятий дома

Накачанный живот, напоминающий стиральную доску, стал общепринятым символом стройного и здорового тела. Но помимо визуального аспекта и желанных шести кубиков, существует множество других причин для тренировки мышц живота.
Персональный тренер Мэтт Райан акцентирует внимание на том, что регулярные упражнения для пресса необходимы для формирования четкого рельефа и укрепления мышечного корсета. Мышцы живота, известные как пресс, играют ключевую роль в стабилизации позвоночника и поддержании движений туловища. Сильный кор помогает сохранить правильную осанку, тогда как слабые мышцы брюшного пресса могут привести к проблемам с осанкой и даже болям в пояснице.
8 упражнений для проработки пресса
Альпинист со скручиванием
Встаньте в позицию полной планки, напрягая мышцы кора. Поверните правое колено к левому локтю, затем вернитесь в полную планку и смените ногу, поднося левое колено к правому локтю. Продолжайте выполнять это упражнение в течение тридцати секунд, прежде чем перейти к следующему.
Боковая планка с подъёмом ног
Лягте на бок, вытянув ноги одна над другой. Обопритесь на нижнее предплечье, чтобы тело образовало диагональ. Упершись в пол нижней ногой, одновременно поднимите верхнюю ногу как можно выше, не сгибая в талии. Затем поменяйте стороны и выполняйте упражнение по тридцать секунд с каждой стороны, прежде чем перейти к следующему.
Обратный кранч
Лягте на спину, сводя колени и сгибая ноги под углом 90 градусов, ступни должны касаться пола. Положите руки ладонями вниз вдоль тела. Напрягите пресс, поднимая бедра от пола и подтягивая колени к груди. Сделайте паузу, затем медленно опустите ноги, прижимая спину к полу. Выполняйте это упражнение в течение тридцати секунд, прежде чем перейти к следующему.
Подвижная планка
Займите позицию полной планки, активируя мышцы корпуса. Опустите правый локоть на пол, затем левый, чтобы перейти в планку на локтях. Поочередно возвращайтесь в исходную позицию, поднимая руки. Продолжайте в течение тридцати секунд, прежде чем перейти к следующему.
Подъём ног лежа
Лягте на спину, сведя колени вместе и вытянув ноги. Руки можно разместить по бокам или под бедрами. Напрягите пресс, поднимая обе ноги до угла 90 градусов. Сделайте небольшую паузу, затем медленно верните ноги в исходное положение. Выполняйте упражнение тридцать секунд, прежде чем двигаться дальше.
Боковая планка с подъёмом бедра
Лягте на бок, выпрямив ноги и положив одну на другую. Обопритесь на нижний локоть, чтобы тело образовало диагональ. Медленно опустите нижнее бедро, не касаясь пола, затем поднимитесь обратно в боковую планку. Выполняйте по тридцать секунд с каждой стороны, прежде чем перейти к следующему.
Велосипедный кранч
Лягте на спину, плотно прижав поясницу к полу. Руки положите за голову, подтяните колени к груди и оторвите лопатки от поверхности. Выпрямите правую ногу, одновременно поворачивая верхнюю часть тела влево, поднося правый локоть к левому колену. Затем поменяйте стороны, следя за тем, чтобы поворот происходил в области туловища, а не за счет шеей. Выполняйте упражнение тридцать секунд, прежде чем переходить к следующему.
Червяк с отжиманием
Встаньте прямо, ноги вместе и слегка согнутые в коленях. Наклонитесь вперед в бедрах, опуская руки на пол. Медленно прогуляйтесь руками вперед, не двигая ногами, до полной планки. Выполните одно отжимание, затем медленно подтяните ноги к рукам, прежде чем встать и повторить упражнение. Продолжайте в течение тридцати секунд.
Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.