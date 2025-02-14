Отжимания и планка: названы негативные последствия этих упражнений

Тренер-преподаватель Александр Велков рассказал о возможных негативных последствиях выполнения отжиманий и планки для людей с избыточной массой тела.
Он объяснил, что из-за провисающих тканей организм вынужден адаптироваться, чтобы поддерживать прямую спину без прогиба. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на мышцы спины, позвоночник и суставы.
Эксперт отметил, что в подобных условиях активируются мышцы, которые в норме не должны участвовать в выполнении этих упражнений.
Такой перерасход усилий может привести к болезненным ощущениям и травмам, подчеркнул Велков. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.