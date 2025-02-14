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Отжимания и планка: названы негативные последствия этих упражнений

0:44
Спорт

Тренер-преподаватель Александр Велков рассказал о возможных негативных последствиях выполнения отжиманий и планки для людей с избыточной массой тела.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

Он объяснил, что из-за провисающих тканей организм вынужден адаптироваться, чтобы поддерживать прямую спину без прогиба. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на мышцы спины, позвоночник и суставы.

Эксперт отметил, что в подобных условиях активируются мышцы, которые в норме не должны участвовать в выполнении этих упражнений.

Такой перерасход усилий может привести к болезненным ощущениям и травмам, подчеркнул Велков. Об этом пишет  "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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