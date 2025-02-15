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Пожилые снова почувствуют себя молодыми после этих чудо-тренировок: сила увеличится в два раза

1:18
Спорт

Раньше с медболом занимались для восстановления после травм. Сейчас этот набивной тяжелый мяч активно используют и в фитнесе. Какие плюсы таких тренировок, рассказала Pravda. Ru Анастасия Медведева, персональный тренер по фитнесу.

Медбол
Фото: Lumix Panasonic by Jgcastor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медбол

Медбол — мячик с разным покрытием набивной. В нем может быть либо песок, либо что-то еще от 1 до 12 килограммов.

"С помощью медбола можно тренировать все группы мышц. Это могут быть функциональные тренировки, восстановление после травм. Еще такие тренировки подходят для пожилых людей или спортсменов, которым важна скорость, выносливость, функциональность", — объяснила тренер.

Медведева считает, что занятия с медболом в основном используют люди, которым нужно восстановиться, поскольку работа с мячами
минимизирует нагрузки на связки и суставы.

Чем медбол отличается от фитбола?

"Медбол — это работа с тяжелыми мячиками разного веса, а фитбол — это большие надувные мячи. Здесь работа идет больше с координацией, с умением себя на этом мячике держать", — объяснила Медведева.

Она добавила, что в занятиях с фитболом больше в работу включаются мышцы-стабилизаторы.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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