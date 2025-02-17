Упругое и подтянутое тело после 40 лет — не фантастика! Эти продукты помогут добиться эффекта

1:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Люди, у которых в рационе много жиров и углеводов, близки к старой и дряблой коже, рассказала Pravda. Ru Ольга Рождественская, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья, эндокринолог, кандидат медицинских наук.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение на растяжку тела

Она отметила, что очень жирные продукты и еда, где есть слишком много углеводов, запускают самые быстрые процессы старения организма.

"Это различные фастфуды, выпечка и так далее. Это самая быстрая модель старения и ожирения. А похудеть можно, изменяя и делая разнообразным рацион. В меню должно быть много разных овощей, клетчатки", — рассказала Рождественская.

Она советует людям 40+ снизить потребление овощей, которые растут клубнями, добавить в рацион стоит больше ферментативных продуктов, таких как квашеная капуста.

"Разнообразить свой рацион можно растительными белками на основе бобовых, чечевицы, сои, фасоли, нута, для того чтобы снизить прогрессирование холестериновых изменений", — уточнила эксперт.

По ее словам, важно не исключать полезные жиры. Дело в том, что все половые гормоны, что у мужчин, что у женщин, которые отвечают за молодость, состоят из жиров. Ими богаты авокадо, жирная рыба, сало, костный бульон. Эти продукты помогут замедлить процессы старения.

"Безусловно, с возрастом для поддержания тонуса кожи и улучшения половых гормонов важны силовые нагрузки. Не стоит заниматься только кардио или только силовыми. Нужно разнообразить свою физическую активность и сделать ее регулярной", — заключила эксперт.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса



