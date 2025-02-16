Как похудеть без спорта за месяц? Врач раскрыла секрет стройности

1:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы задавались когда-нибудь вопросом: "можно ли похудеть без тренировок", ответ вас обрадует! Люди, которые не могут себя заставить заниматься спортом, тоже могут скинуть лишние килограммы. Как именно, рассказала Pravda. Ru Ольга Рождественская, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья, эндокринолог, кандидат медицинских наук

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Приготовление пищи

"Есть много гипотез относительно снижения веса. Единственный доказательный факт — это дефицит калорий. Но существуют различные, тормозящие этот процесс факторы. Например, возраст, ассоциированный со снижением уровня половых гормонов", — объяснила Рождественская.

По ее словам, с возрастом метаболизм человека замедляется и, учитывая, что гормоны изменяются, начинает расти вес.

"Повышается аппетит, прогрессирует атеросклероз, увеличивается уровень плохого холестерина. В общем, происходит прогрессирование процесса липотоксичности", — уточнила эксперт.

Врач рассказала, что сейчас в мире борются с замедлением процесса старения с помощью метаболического омоложения. И как раз дефицит калорий — это основа похудения.

"Любая диета, самая модная и инновационная — это манипуляция над дефицитом калорий. Спорт же просто помогает быстрее входить в дефицит", — отметила Рождественская.

Но, как отметила эксперт, гормональные возрастные изменения замедляют процесс похудения.

"Мы это прекрасно понимаем, и сейчас добились очень больших успехов по снижению веса за счет метаболического омоложения и торможения липотоксичности, а также глюкозотоксичности", — заключила эксперт.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

