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Начинать худеть стоит с этого! Какая польза от тренировок с фитболом?

1:03
Спорт

Фитбол очень хорош для людей с особенностями здоровья и строения тела. Кому еще подойдут такие тренировки, и в чем их преимущества, объяснила Pravda. Ru Татьяна Пушкарева, хореограф, психофизиолог, нейропсихолог.

Гимнастика с фитболом
Фото: flickr.com by Earl McGehee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гимнастика с фитболом

Бывают тренировки, где исключают, например, напряжение на колени, поскольку, к примеру, беременные женщины итак имеют дополнительный вес. Фитбол также очень хорошо помогает людям с лишним весом.

"Если человек весит больше 150 килограммов, ему не рекомендуются аэробные быстрые нагрузки по типу бега или той же самой активной зумбы. Работа с фитболом очень грамотно может решить проблему первичного снижения веса", — отметила Пушкарева.

По ее словам, фитбол подойдет и людям с травмами спины, пожилым. С этим мячом можно работать и с детьми. Например, с теми, у которых ДЦП.

Она добавила, что еще на фитболе можно прокачать мышцы пресса.

Уточнения

Фи́тбол (англ. Exercise ball, Swiss ball) — большой упругий мяч от 45 до 95 см в диаметре, используемый для тренировок.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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