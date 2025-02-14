Тело скажет вам спасибо! Чем модный пилатес на реформере отличается от классического?

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Среди спортсменов стало модным посещать занятия по пилатесу на реформере. Это недешевое удовольствие, но отзывы у него впечатляющие. Таким видом фитнеса занимаются как новички, так и опытные спортсмены. В чем его преимущество перед классическим птлатесом на коврике, рассказала Pravda. Ru Татьяна Пушкарева, хореограф, психофизиолог, нейропсихолог.

Фото: commons.wikimedia.org by Waterrower, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пилатес на реформере

Она объяснила, что с платформой происходит более правильное фиксирование тела. Получается, мы фиксируем тело относительно платформы и включаем только необходимые группы мышц.

"Если мы тренируем, например, ягодичные мышцы, то мы исключаем спину. Или, например, если мы тренируем пресс, мы можем исключить ноги. При помощи классического пилатеса достичь такого эффекта трудно", — рассказала эксперт.

Многие, к примеру, тренируют пресс за счет шеи. И потом шея будет болеть, а не мышцы пресса.

Пушкарева считает, что пилатес на реформере — просто модная тенденция, которая пройдет через какое-то время. Хотя тренировки действительно качественные. Однако того же самого эффекта можно добиться с грамотным тренером.

По мнению эксперта, для того, чтобы увидеть результат от тренировок, разным людям нужно разное количество времени.

"Мы все разные: эндоморфы, эктоморфы, мезоморфы. У эктоморфов — достаточно высоких людей с вытянутыми костями, мышцами — вообще может не появиться внешнего результата. Но внутренне человек будет чувствовать более сильное и уверенное тело", — заключила Пушкарева.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

