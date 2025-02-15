Разнообразьте ваши тренировки! Это необычное упражнение взорвёт ягодицы и бёдра

Фитнес-эксперт Александр Приходько рассказал, как правильно делать приседания сумо, которые помогут прокачать ваши ягодицы и бёдра.
Эту разновидность приседа нужно делать с широкой постановкой стоп и разворотом ног в сторону. В отличие от обычных приседаний, они дают большую нагрузку на приводящую мышцу бедра и ягодицы, а не на квадрицепсы.
"Задняя поверхность бедра и ягодицы — основные задействованные места при выполнении упражнения, поэтому таз отводим максимально назад, при этом немного наклоняясь вперёд", — цитирует "Чемпионат" Приходько.
Как выполнять приседания "сумо"?
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
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