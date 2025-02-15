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Разнообразьте ваши тренировки! Это необычное упражнение взорвёт ягодицы и бёдра

1:10
Спорт

Фитнес-эксперт Александр Приходько рассказал, как правильно делать приседания сумо, которые помогут прокачать ваши ягодицы и бёдра.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Эту разновидность приседа нужно делать с широкой постановкой стоп и разворотом ног в сторону. В отличие от обычных приседаний, они дают большую нагрузку на приводящую мышцу бедра и ягодицы, а не на квадрицепсы.

"Задняя поверхность бедра и ягодицы — основные задействованные места при выполнении упражнения, поэтому таз отводим максимально назад, при этом немного наклоняясь вперёд", — цитирует "Чемпионат" Приходько.

Как выполнять приседания "сумо"?

  1. Встаньте, широко расставьте ноги, направление пяток должно быть немного внутрь, а носков — наружу.
  2. Возьмите штангу так, чтобы расстояние между руками было чуть шире плеч. Руки ладонями разверните к телу.
  3. На вдохе сгибая ноги в коленях, присядьте так, чтобы бёдра были параллельны полу.
  4. Выдохните в нижней точке, поднимаясь наверх.
  5. Колени должны при этом двигаться в одной плоскости с носками и не выходить за них.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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