Сделать тренировку в два раза эффективнее поможет этот метод: как активировать нервную систему?

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Нервная система человека работает по двум алгоритмам, если мы говорим про неконтролируемые нами действия, то есть дыхание, пульс. Как ее активировать на время тренировки, расскажем ниже.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Девушка делает растяжку

Алгоритмы действия ЦНС называются "симпатический" и "парасимпатический". Первый — это когда процессы в нашем теле переходят в "боевой" режим. Второй — это расслабление организма, когда человеку комфортно.

Активация центральной нервной системы поможет улучшить показатели во время тренировки. Так вы станете гибче, ловчее, координация станет лучше.

Чтобы запустить ЦНС, сделайте обычную разминку, которая должна быть динамичной, включать в себя взрывные движения. Однако не перенапрягайтесь, просто помогите мозгу и телу настроиться на рабочий лад, пишет "Чемпионат".

Нужно помнить и о растяжке, суставной гимнастике, чтобы суставы стали более подвижными и вы не получили травму во время тренировки.

Уточнения

Центра́льная не́рвная систе́ма (ЦНС) — основная часть нервной системы животных и человека, состоящая из нейронов, их отростков и вспомогательной глии; у беспозвоночных представлена системой тесно связанных между собой нервных узлов (ганглиев), у позвоночных животных (включая человека) — спинным и головным мозгом.



