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Сильная спина и красивый рельеф вам обеспечен, если не забывать об этом упражнении

1:09
Спорт

Фитнес-тренер Борис Ильин рассказал, зачем выполнять рычажную тягу в тренажёре тем, кто хочет иметь большую и красивую спину.

Упражнения для рук
Фото: wikimedia.org by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Упражнения для рук

"Отличие рычажных тренажёров от блочных в том, что нагрузка передаётся не через систему блоков и тросов, а через один или несколько рычагов. И, как правило, блочные тяговые тренажёры ("хаммеры") имеют отдельно два рычага на каждую руку. Благодаря этому можно варьировать нагрузку и работать по одной руке", — цитирует Ильина "Чемпионат".

Как делать?

  1. Сядьте в тренажёр, стопы должны стоять устойчиво. Спина прямая с естественными изгибами.
  2. Ширина и вид хвата определяются, исходя из типа тренажёра, задач и конечной точки амплитуды.
  3. Отклонение корпуса должно идти преимущественно за счёт разгибания в грудном отделе на 10-15° назад.
  4. На выдохе подтяните рукоятки до уровня подбородка.
  5. На вдохе вернитесь в исходное положение.

Рекомендуется делать два-три подхода по 15-20 повторений.

Уточнения

Тя́га к по́ясу — базовое упражнение на развитие, главным образом, внутренней части широчайшей мышцы, а также нижней части трапециевидной мышцы, грудинного отдела длиннейшей мышцы спины, ромбовидной мышцы, развивает бицепсы рук.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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