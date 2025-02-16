Сильная спина и красивый рельеф вам обеспечен, если не забывать об этом упражнении

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Фитнес-тренер Борис Ильин рассказал, зачем выполнять рычажную тягу в тренажёре тем, кто хочет иметь большую и красивую спину.

Фото: wikimedia.org by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Упражнения для рук

"Отличие рычажных тренажёров от блочных в том, что нагрузка передаётся не через систему блоков и тросов, а через один или несколько рычагов. И, как правило, блочные тяговые тренажёры ("хаммеры") имеют отдельно два рычага на каждую руку. Благодаря этому можно варьировать нагрузку и работать по одной руке", — цитирует Ильина "Чемпионат".

Как делать?

Сядьте в тренажёр, стопы должны стоять устойчиво. Спина прямая с естественными изгибами. Ширина и вид хвата определяются, исходя из типа тренажёра, задач и конечной точки амплитуды. Отклонение корпуса должно идти преимущественно за счёт разгибания в грудном отделе на 10-15° назад. На выдохе подтяните рукоятки до уровня подбородка. На вдохе вернитесь в исходное положение.

Рекомендуется делать два-три подхода по 15-20 повторений.

Уточнения

Тя́га к по́ясу — базовое упражнение на развитие, главным образом, внутренней части широчайшей мышцы, а также нижней части трапециевидной мышцы, грудинного отдела длиннейшей мышцы спины, ромбовидной мышцы, развивает бицепсы рук.



