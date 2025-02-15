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Накачать мускулы как у Аполлона поможет этот хитрый метод во время силовых тренировок

1:15
Спорт

Мускулы человека, к сожалению, не умеют считать количество повторений в подходе. Для них важно время под нагрузкой, чтобы мышцы росли. Ниже разберемся, как его рассчитать.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Учёные выяснили, что мышцы лучше растут в программах с высокой нагрузкой и меньшим количеством повторений.

Также есть мнение, что для развития силы требуется от одного до шести повторений, от 8 до 12 — на увеличение массы, а более 15 повторений — для рельефа, пишет издание "Чемпионат".

Чтобы получить эффективность от тренировки, нужно знать свой 1ПМ. Например, вы можете выполнить жим лёжа со штангой 100 кг на одно повторение в правильной технике. Ваш 1ПМ в этом упражнении — 100 кг.

Если ваша цель нарастить мышцы — нужно сделать столько повторов, чтобы мускулы были близки к отказу. Рекомендуется выполнять на 8-12 раз примерно с 70% от вашего 1ПМ.

Для того, чтобы развить силу, тренироваться нужно на два-шесть повторений от 80% до 95% от вашего 1ПМ. Чем меньше повторений, тем больше должен быть вес.

Уточнения

Аполло́н (др.-греч. Ἀπόλλων, лат. Apollo) — в древнегреческой и древнеримской мифологиях бог света (отсюда его прозвище Феб — «лучезарный», «сияющий»), покровитель искусств, предводитель и покровитель муз, предсказатель будущего, бог-врачеватель, покровитель переселенцев, олицетворение мужской красоты.

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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