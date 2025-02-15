Будет гореть каждая мускула на спине: это силовое упражнение подойдёт любому

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Тяга т-грифа в наклоне — базовое упражнение с дополнительным весом, чтобы прокачать широчайшие мышцы спины, трапецию, задние пучки дельтовидных мышц, круглые и ромбовидные мускулы.

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"Некоторые из них вошли в мышцы задней цепи, поддерживают здоровье позвоночника и правильную осанку", — цитирует фитнес-тренера Егора Ходырева "Чемпионат".

Как выполнять упражнение?

Встаньте на пол или платформу рядом с тренажером. Согните ноги в коленях, таз отведите назад, а корпус наклоните вперёд.

Спина прямая, лопатки сведите вместе и опустите вниз, грудь выведите вперёд, шея ровная, взгляд направлен в пол.

Схватитесь за рукоятку на ширине плеч.

На выдохе тяните рукоять к себе. Локти согните и отведите за спину, прижимая к корпусу. Сделайте паузу.

На вдохе плавно выпрямите руки в локтях. Старайтесь держать лопатки собранными вместе на протяжении всего упражнения.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

