Как начать тренироваться и не бросить: пять шагов к полезной привычке

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Фитнес-инструктор Елизавета Прокудина рассказала о пяти шагах, которые помогут сделать занятия спортом регулярной частью жизни.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Она порекомендовала начинать постепенно, чтобы организм мог адаптироваться к физическим нагрузкам. Например, тренироваться один-два раза в неделю или выполнять короткие комплексы по 20-30 минут ежедневно либо через день.

Выбор формата тренировок, который приносит удовольствие, также имеет важное значение. По словам Прокудиной, одни предпочитают мягкие силовые упражнения, такие как пилатес с использованием оборудования, а другим ближе активные занятия — например, легкое кардио на беговой дорожке, совмещенное с круговой тренировкой.

Она подчеркнула, что занятия "через силу" не принесут удовольствия и результата, поэтому важно прислушиваться к своему телу, пишет портал sb.by

Следующим шагом эксперт назвала постановку реальных целей. Вместо размытой задачи вроде "похудеть к лету" она предложила сфокусироваться на конкретных действиях, например, "тренироваться три-четыре раза в неделю".

Елизавета также посоветовала не зацикливаться на конечных результатах. Она отметила, что ключевой акцент стоит делать на улучшении настроения и эмоционального состояния, которое возникает во время или после тренировок.

Уточнения

Бегова́я доро́жка — аэробный спортивный тренажёр.



Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

