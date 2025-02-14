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Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений

1:21
Спорт

Фитнес-инструктор Стюарт Картер поделился своими рекомендациями по выбору оптимальных тренировок для тех, кто хочет похудеть после сорока лет.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Талия

В интервью для издания Men Today он отметил, что ключом к успешному снижению веса является регулярность: необходимо ежедневно выделять хотя бы 30 минут на физическую активность.

Однако, по словам специалиста, важнее не интенсивность, а постепенность. Старт с тяжёлых упражнений может привести к перенапряжению мышц, снижению мотивации или даже травмам, чего следует избегать.

Картер предложил несколько простых, но эффективных упражнений, которые можно включить в тренировочную программу. Среди них — приседания с махами, планка с вращением таза, "скалолаз", скручивания и повороты в приседе.

Последнее упражнение, по его словам, выполняется следующим образом: ноги ставятся на ширину плеч, слегка сгибаются, а руки разводятся в стороны. Затем нужно наклониться, чтобы правой рукой дотянуться до левой стопы, а затем повторить движение с другой стороны.

Тренер подчеркнул, что такие занятия помогут не только снизить вес, но и укрепить основные группы мышц, улучшить гибкость и повысить общий тонус организма.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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