Можете пройти 80 ступеней за 60 секунд? Вы в отличной форме!

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Выбираете лифт вместо лестницы? Тогда этот тест для вас. Подъём по ступеням — не просто повседневное движение, а показатель вашей физической формы и работы сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет журнал "Okdiario".

Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба по лестнице

Если хотите узнать, в какой вы форме, попробуйте пройти лестничный тест. За 60 секунд человек с хорошей выносливостью осилит 80-100 ступеней, средний уровень активности — 60-80 ступеней, а малоподвижные люди или пожилые — около 40-60 ступеней. Но главное — не цифры, а ваш прогресс.

Лестница — это не только тест, но и отличный тренажёр. Регулярный подъём по ступеням улучшает работу сердца, тренирует мышцы ног и помогает контролировать вес. Хотите усложнить задачу? Увеличивайте скорость или добавляйте лишний этаж.

Преодоление лестницы — быстрый и доступный способ узнать, насколько ваше тело готово к нагрузке. Проверьте себя — возможно, лифт вам больше не понадобится!

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



