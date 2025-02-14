Губерниев не теряет чувство юмора после отказа Вяльбе комментировать его назначение

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев с юмором высказался по поводу отказа президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе обсуждать его назначение на должность советника министра спорта.
"Боюсь, тут скоро вообще комментировать ничего не придётся… Ибо не спросит никто", — написал Губерниев на своей странице в соцсетях.
Ранее Дмитрию Губерниеву врачили удостоверение советника министра спорта. Сделал это лично Михаил Дегтярёв, министр спорта и президента Олимпийского комитета России.
Официально должностьГуберниева звучит как "советник министра спорта Российской Федерации на общественных началах". Губерниев был назначен на эту позицию с конца 2024 года.
Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ».
Еле́на Вале́рьевна Вя́льбе (в девичестве — Труби́цына; род. 20 апреля 1968, Магадан) — советская и российская лыжница, общественно-политический деятель, тренер. Президент Федерации лыжных гонок России (17 июня 2010 — н. в.), глава Ассоциации лыжных видов спорта России (январь 2020 — н. в.).
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