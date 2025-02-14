Губерниев не теряет чувство юмора после отказа Вяльбе комментировать его назначение

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Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев с юмором высказался по поводу отказа президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе обсуждать его назначение на должность советника министра спорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дмитрий Губерниев

"Боюсь, тут скоро вообще комментировать ничего не придётся… Ибо не спросит никто", — написал Губерниев на своей странице в соцсетях.

Ранее Дмитрию Губерниеву врачили удостоверение советника министра спорта. Сделал это лично Михаил Дегтярёв, министр спорта и президента Олимпийского комитета России.

Официально должностьГуберниева звучит как "советник министра спорта Российской Федерации на общественных началах". Губерниев был назначен на эту позицию с конца 2024 года.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ».



Еле́на Вале́рьевна Вя́льбе (в девичестве — Труби́цына; род. 20 апреля 1968, Магадан) — советская и российская лыжница, общественно-политический деятель, тренер. Президент Федерации лыжных гонок России (17 июня 2010 — н. в. ), глава Ассоциации лыжных видов спорта России (январь 2020 — н. в. ).

