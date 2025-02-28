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Идеальная длина шага на эллипсе: как выбрать для максимального эффекта

3:54
Спорт

Эллиптический тренажер — один из самых популярных видов кардионагрузок как в спортзале, так и в домашних условиях. Однако его эффективность зависит не только от времени тренировки, но и от правильно настроенной длины шага. Неподходящий шаг может привести к дискомфорту, неправильному распределению нагрузки и даже травмам. Разбираемся, как правильно выбрать длину шага для комфортных и продуктивных тренировок.

Фитнес
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Фитнес

Что такое длина шага на эллиптическом тренажере

Шаг на эллипсоиде — это предельное расстояние между центрами педалей в их крайних положениях. От него зависит амплитуда движений и проработка различных групп мышц.

Если длина шага настроена неправильно, возможны следующие проблемы:

  • Дискомфорт во время тренировки.
  • Неправильная нагрузка на суставы.
  • Быстрая усталость, из-за которой тренировки становятся неэффективными.

Зачем важно правильно подбирать шаг

Правильная настройка длины шага позволяет:

  • Увеличить число задействованных мышц.
  • Повысить расход калорий.
  • Снизить нагрузку на суставы при длительных тренировках.
  • Сделать занятия комфортными и эффективными.

Исследования показали, что правильная длина шага позволяет проработать большее количество мышц, не увеличивая уровень нагрузки.

Как выбрать длину шага

Выбор зависит от роста спортсмена. Стандартные рекомендации:

  • Подростки, люди небольшого и среднего роста - 40-41 см.
  • Люди высокого роста - 50 см.

Важно! Если длина шага будет слишком маленькой, движения станут скованными, и тренировка не принесет пользы.

Перед покупкой орбитрека рекомендуется проконсультироваться с тренером или воспользоваться таблицами расчета шага.

Как измерить длину шага на эллипсоиде

Если у вас уже есть тренажер, но нет информации о длине шага, можно измерить ее самостоятельно:

  • Переместите одну платформу максимально вперед, а другую — назад.
  • Измерьте расстояние между передним носком одной педали и задним носком другой.
  • Для большей точности измерьте расстояние между центрами платформ и удвойте его.

В некоторых случаях реальная длина шага может отличаться от указанной в характеристиках.

Какие мышцы работают при правильной настройке шага

При оптимальной амплитуде движений тренажер позволяет задействовать:

  • Квадрицепсы.
  • Ягодицы.
  • Икры.
  • Внутреннюю поверхность бедер.

Дополнительно удержание равновесия нагружает мышцы пресса и бедер. В результате получается полноценная кардиотренировка с акцентом на все тело.

Какие шаги устанавливают на профессиональных тренажерах

В спортзалах чаще всего встречаются эллиптические тренажеры с длиной шага 50 см - они создают оптимальную нагрузку для большинства пользователей.

Однако в некоторых залах можно найти модели с длиной шага 40-45 см, которые подходят:

  • Новичкам.
  • Людям небольшого роста.
  • Девушкам, которым сложно заниматься на полуметровых платформах.

Перед началом тренировок в новом зале рекомендуется уточнить у инструктора длину шага на эллипсоидах, чтобы выбрать наиболее комфортный вариант.

Вывод

Правильно подобранная длина шага делает тренировки на эллиптическом тренажере комфортными и эффективными. Перед покупкой орбитрека или началом занятий в зале обязательно учитывайте свой рост, проверяйте настройки и ориентируйтесь на собственные ощущения. С правильной длиной шага кардиотренировки станут максимально полезными и безопасными.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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