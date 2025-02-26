10 000 шагов в день: реально ли похудеть только на ходьбе

Миф о 10 000 шагах давно укоренился в сознании людей как универсальное правило для похудения. Но действительно ли он работает? Разберемся, помогает ли ходьба сбрасывать вес и какие физические нагрузки дадут лучший результат.
Концепция 10 000 шагов появилась в Японии в 1965 году. Профессор Йоширо Хатано изучал ожирение и пришел к выводу, что малоподвижный образ жизни влияет на набор лишнего веса. Он подсчитал, что увеличение шагов до 10 000 поможет создать дефицит в 300-400 ккал в день. Это около 5,5 км или 1,5-2 часа ходьбы.
Вместе с компанией Yamasa ученый разработал шагомер "Манпо-кей", что дословно переводится как "10 000 шагов-мер". Рекламная кампания сделала число 10 000 символом здорового образа жизни, и оно закрепилось в мировом фитнес-маркетинге.
Наш организм получает энергию из пищи и тратит её на жизнедеятельность и физическую активность. Если поступает больше калорий, чем расходуется, лишняя энергия откладывается в жировые запасы.
Чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий, заставляя тело сжигать накопленный жир. Однако организм защищает жировые запасы, поэтому при нехватке калорий он сначала избавляется от мышц.
Скорее нет, чем да. Причины:
Чтобы сбрасывать именно жир, а не мышцы, важны два главных условия:
Это основа похудения.
Если ограничиться только дефицитом калорий, организм адаптируется и снизит энергозатраты. Поэтому необходимы силовые тренировки.
Если у вас низкая физическая активность, ходьба — хороший способ начать двигаться:
Для новичков важно постепенно увеличивать нагрузку: начать с 2-3 тысяч шагов и со временем повышать их количество.
Оптимальное решение — комбинировать питание, ходьбу и силовые тренировки, тогда результат не заставит себя ждать.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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