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Гибкость на максимум: как правильно делать растяжку и чего избегать

3:42
Спорт

Растяжка — это не просто способ стать гибче, а важный элемент тренировочного процесса. Она помогает увеличить подвижность суставов, снизить риск травм и расслабить мышцы после нагрузки. Но как правильно выполнять упражнения, чтобы получить максимум пользы?

Упражнение на растяжку тела
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Упражнение на растяжку тела

Чем полезна растяжка

Стретчинг помогает

  • Повысить эластичность мышц и суставов: снижает риск травм при любых физических нагрузках.
  • Укрепить связки и сухожилия: делает их прочнее, предотвращая растяжения и разрывы.
  • Расслабить мышцы: помогает быстрее восстановиться после силовых тренировок.
  • Снять стресс: улучшает самочувствие, снижает напряжение и даже помогает нормализовать сон.

Как правильно выполнять растяжку

Главное правило — начинать с разминки, чтобы разогреть мышцы и подготовить их к нагрузке.

Основные рекомендации

  • Двигайтесь плавно, без рывков.
  • Не пытайтесь достичь максимальной амплитуды сразу.
  • Уделяйте внимание всем группам мышц.
  • Держите каждую позу 20-30 секунд.
  • Дышите ровно и глубоко.

Не ждите, что после первой тренировки сможете сесть на шпагат — гибкость развивается постепенно.

Как часто заниматься растяжкой

Новичкам достаточно 1-2 раз в неделю. По мере адаптации можно увеличивать частоту тренировок.

Виды растяжки

  • Динамическая: выполняется в движении, подходит для разминки перед тренировкой. Включает махи, выпады, пульсовые упражнения.
  • Статическая: удержание поз в течение 20-30 секунд. Отлично подходит для заминки после занятий.
  • Активная: растяжка за счёт собственных усилий.
  • Пассивная: выполнение упражнений с партнёром или использованием инвентаря. Более травмоопасна, требует осторожности.

Упражнения для разных зон

Шея

  • Медленные повороты головы.
  • Наклоны вбок с лёгким нажимом рукой.

Руки и плечи

  • Заведение руки за голову и растяжка локтя.
  • Вытягивание руки через грудь с нажимом на локоть.

Грудь

  • Лёжа на животе, разведение рук в стороны ("буква Т").

Спина

  • Кошка — чередование округления и прогиба спины.
  • Наклоны в стороны.

Ноги

  • Бабочка — сведение стоп вместе и наклоны вперёд.
  • Подъём стопы к ягодице стоя.

Ягодицы

  • Лёжа на спине, подтягивание согнутой ноги к груди.

Готовые комплексы растяжки

Для новичков

  1. Вытяжение рук вверх.
  2. Наклон к стопе стоя.
  3. "Кошка" на четвереньках.

Для всего тела

  1. Наклоны головы и корпуса.
  2. Растяжка плеч и спины.
  3. Потягивания в выпаде.
  4. "Бабочка" для бёдер.

Советы для начинающих

  • Разогревайтесь перед стретчингом.
  • Не пытайтесь достичь предела гибкости сразу.
  • Начинайте с 15 минут, постепенно увеличивая время.
  • Регулярность важнее длительности тренировки.

Кому нельзя делать растяжку

Противопоказания

  • Заболевания суставов, позвоночника, варикоз.
  • Высокое давление, проблемы с сердцем.
  • Травмы костей и связок.

При любых сомнениях проконсультируйтесь с врачом.

Зачем включать растяжку в тренировки

Стретчинг помогает не только повысить гибкость, но и улучшить самочувствие, снизить стресс и предотвратить травмы. Главное — заниматься регулярно и правильно, соблюдая технику выполнения упражнений.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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