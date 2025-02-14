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Тренер о финале Гран-при России по фигурному катанию: интрига в произвольной программе и явный фаворит

1:35
Спорт

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась своим мнением о перспективах двукратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян в преддверии финала Гран-при страны. По её словам, у Петросян есть все шансы стать победительницей соревнований в третий раз подряд.

Аделия Петросян
Фото: vk.com/ruskating by Мария Евтеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аделия Петросян

Гончаренко отметила, что в этом сезоне у девушек есть все шансы на интригу, которая раскроется в произвольной программе. Хотя Аделия Петросян является явным фаворитом, другие участницы не собираются сдаваться и готовы составить ей достойную конкуренцию.

"Думаю, что интрига у девушек будет обязательно, и она откроется в произвольной программе. Безусловный фаворит — Аделия Петросян. Но и другие девочки наступают на пятки, никто не хочет сдавать, это отрадно", — сказала Гончаренко.

Особенно тренер выделила Алину Горбачёву, которая представила несколько интересных композиций в этом сезоне. Если Горбачёвой удастся чисто выполнить элементы ультра-си, она сможет побороться за первое место. Однако Гончаренко всё же отдаёт предпочтение Петросян, пишет Газета.Ru.

Финал Гран-при России пройдёт в Красноярске с 14 по 16 февраля. На данный момент Петросян делит лидерство в личном зачёте с Анной Фроловой, обе спортсменки набрали по 36 очков. Третье место занимает Алина Горбачёва с 34 баллами.

Уточнения

Аде́лия Тигра́новна Петрося́н (род. 5 июня 2007, Москва) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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