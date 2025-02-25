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Не дайте себе сдаться: эти продукты зарядят вас энергией на всю тренировку

3:28
Спорт

Многие ошибочно полагают, что тренировка на голодный желудок помогает сжигать жир быстрее. Однако это не так: без правильного питания организм может уйти в режим энергосбережения, а эффективность занятий снизится. Разбираемся, что лучше съесть перед тренировкой, чтобы чувствовать себя бодро и не перегружать желудок.

Приготовление пищи
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Приготовление пищи

Основные правила питания перед тренировкой

  • Есть за 1,5-2 часа до занятий: за это время пища переварится, уровень сахара в крови поднимется, и вы почувствуете прилив сил.
  • Не тренироваться натощак: организм начнёт экономить энергию, и вместо продуктивного занятия вы будете думать о еде.

Что съесть, если до тренировки 30 минут

Когда времени мало, выбирайте продукты, которые быстро дадут энергию:

  • Тост с джемом: углеводы обеспечат быстрый прилив сил.
  • Банан: лёгкий перекус с балансом углеводов и микроэлементов.
  • Горсть сухофруктов: мгновенный заряд энергии перед нагрузкой.

Белки, жиры, углеводы: как они влияют на тренировку

  • Углеводы - основной источник энергии. Организм превращает их в глюкозу, которая поступает в мышцы. Лучше выбирать медленные углеводы (гречка, овсянка, цельнозерновой хлеб), если до тренировки больше часа. Если времени мало, подойдут быстрые углеводы (фрукты, тосты).
  • Белки важны для восстановления мышц, но не стоит перегружать организм их избытком. Оптимально употреблять белок за 1,5-2 часа до тренировки.
  • Жиры перевариваются дольше остальных нутриентов, поэтому их лучше употреблять минимум за два часа до занятий. Исключите трансжиры (чипсы, фастфуд) — они бесполезны и вредны.

Питание перед разными видами тренировок

  • Перед кардио: нужны углеводы для энергии и немного белка для защиты мышц. Подойдут овсянка, банан с йогуртом или тост с арахисовой пастой.
  • Перед силовой тренировкой: сочетайте углеводы и белок. Отличный вариант — омлет с цельнозерновым тостом или творог с фруктами.
  • Перед функциональной тренировкой: этот тип нагрузки сочетает кардио и силовые элементы, поэтому важно сбалансированное питание. Подойдут куриная грудка с киноа, греческий йогурт с ягодами или бутерброд с авокадо.

Чего не стоит есть перед тренировкой

Чтобы избежать дискомфорта, откажитесь от:

  • Продуктов, вызывающих газообразование: бобовые, капуста, квашеные овощи.
  • Газированных напитков: могут вызвать вздутие и неприятные ощущения.
  • Кофе: у некоторых людей он может работать как мочегонное.
  • Алкоголя: обезвоживает организм и снижает координацию.

Итог: как питаться перед тренировкой правильно

  • Если мало времени: выбирайте быстрые углеводы, чтобы поддержать энергию.
  • Если время есть: отдавайте предпочтение медленным углеводам и белкам.
  • Не тренируйтесь на голодный желудок: это снижает эффективность занятий.
  • Избегайте неподходящих продуктов: исключите газировку, кофе, алкоголь.
  • Закрепите здоровые привычки: сбалансированное питание помогает достигать целей быстрее.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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