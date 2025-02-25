Не дайте себе сдаться: эти продукты зарядят вас энергией на всю тренировку

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Многие ошибочно полагают, что тренировка на голодный желудок помогает сжигать жир быстрее. Однако это не так: без правильного питания организм может уйти в режим энергосбережения, а эффективность занятий снизится. Разбираемся, что лучше съесть перед тренировкой, чтобы чувствовать себя бодро и не перегружать желудок.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Приготовление пищи

Основные правила питания перед тренировкой

Есть за 1,5-2 часа до занятий: за это время пища переварится, уровень сахара в крови поднимется, и вы почувствуете прилив сил.

за это время пища переварится, уровень сахара в крови поднимется, и вы почувствуете прилив сил. Не тренироваться натощак: организм начнёт экономить энергию, и вместо продуктивного занятия вы будете думать о еде.

Что съесть, если до тренировки 30 минут

Когда времени мало, выбирайте продукты, которые быстро дадут энергию:

Тост с джемом: углеводы обеспечат быстрый прилив сил.

углеводы обеспечат быстрый прилив сил. Банан: лёгкий перекус с балансом углеводов и микроэлементов.

лёгкий перекус с балансом углеводов и микроэлементов. Горсть сухофруктов: мгновенный заряд энергии перед нагрузкой.

Белки, жиры, углеводы: как они влияют на тренировку

Углеводы - основной источник энергии. Организм превращает их в глюкозу, которая поступает в мышцы. Лучше выбирать медленные углеводы (гречка, овсянка, цельнозерновой хлеб), если до тренировки больше часа. Если времени мало, подойдут быстрые углеводы (фрукты, тосты).

- основной источник энергии. Организм превращает их в глюкозу, которая поступает в мышцы. Лучше выбирать (гречка, овсянка, цельнозерновой хлеб), если до тренировки больше часа. Если времени мало, подойдут (фрукты, тосты). Белки важны для восстановления мышц, но не стоит перегружать организм их избытком. Оптимально употреблять белок за 1,5-2 часа до тренировки.

важны для восстановления мышц, но не стоит перегружать организм их избытком. Оптимально употреблять белок за 1,5-2 часа до тренировки. Жиры перевариваются дольше остальных нутриентов, поэтому их лучше употреблять минимум за два часа до занятий. Исключите трансжиры (чипсы, фастфуд) — они бесполезны и вредны.

Питание перед разными видами тренировок

Перед кардио : нужны углеводы для энергии и немного белка для защиты мышц. Подойдут овсянка, банан с йогуртом или тост с арахисовой пастой.

: нужны углеводы для энергии и немного белка для защиты мышц. Подойдут овсянка, банан с йогуртом или тост с арахисовой пастой. Перед силовой тренировкой : сочетайте углеводы и белок. Отличный вариант — омлет с цельнозерновым тостом или творог с фруктами.

: сочетайте углеводы и белок. Отличный вариант — омлет с цельнозерновым тостом или творог с фруктами. Перед функциональной тренировкой: этот тип нагрузки сочетает кардио и силовые элементы, поэтому важно сбалансированное питание. Подойдут куриная грудка с киноа, греческий йогурт с ягодами или бутерброд с авокадо.

Чего не стоит есть перед тренировкой

Чтобы избежать дискомфорта, откажитесь от:

Продуктов, вызывающих газообразование : бобовые, капуста, квашеные овощи.

: бобовые, капуста, квашеные овощи. Газированных напитков : могут вызвать вздутие и неприятные ощущения.

: могут вызвать вздутие и неприятные ощущения. Кофе : у некоторых людей он может работать как мочегонное.

: у некоторых людей он может работать как мочегонное. Алкоголя: обезвоживает организм и снижает координацию.

Итог: как питаться перед тренировкой правильно

Если мало времени: выбирайте быстрые углеводы, чтобы поддержать энергию.

выбирайте быстрые углеводы, чтобы поддержать энергию. Если время есть: отдавайте предпочтение медленным углеводам и белкам.

отдавайте предпочтение медленным углеводам и белкам. Не тренируйтесь на голодный желудок: это снижает эффективность занятий.

это снижает эффективность занятий. Избегайте неподходящих продуктов: исключите газировку, кофе, алкоголь.

исключите газировку, кофе, алкоголь. Закрепите здоровые привычки: сбалансированное питание помогает достигать целей быстрее.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

