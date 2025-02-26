Хотите похудеть за месяц? Узнайте, сколько реально можно сбросить

Похудеть можно на любое количество килограммов — хоть 5, хоть 30. Но всё зависит от начального веса, состояния здоровья и выбранных методов. Важно понимать, что резкое снижение массы тела не всегда безопасно, а грамотный подход поможет не только похудеть, но и сохранить результат.
Мы не поддерживаем такие способы, но расскажем, к чему они приводят.
Любой экстремальный метод загоняет организм в стресс, а высокий уровень кортизола делает человека раздражительным, ослабленным и даже склонным к срывам. Такой путь редко приводит к стабильному результату.
Безопасный темп похудения — 2-4,5% от массы тела. Если ваш вес 60 кг, можно потерять 1,3-2,7 кг в месяц без вреда для организма.
Самый эффективный способ — формула Миффлина-Сан Жеора. Рассчитайте суточную норму калорий и уменьшите её на 10-15%.
Пример: если ваша норма 2000 ккал, то безопасный дефицит составит 300 ккал в день, что приведёт к потере около 300 г в неделю.
Выбирайте нагрузку по душе:
Можно также обратиться к тренеру, который подберёт индивидуальную программу и поможет контролировать процесс.
Худеть к праздникам или отпуску — ошибка. После достижения краткосрочной цели люди часто расслабляются, и вес возвращается. Настоящий успех — это изменения в образе жизни, которые помогут поддерживать форму долгие годы.
Когда человек тратит силы на тренировки, продумывает рацион и придерживается режима, он начинает ценить свой труд. И срывы на сладкое становятся не такими привлекательными. Постепенно правильные привычки закрепляются, и здоровый образ жизни становится естественным выбором.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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