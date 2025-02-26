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Хотите похудеть за месяц? Узнайте, сколько реально можно сбросить

3:37
Спорт

Похудеть можно на любое количество килограммов — хоть 5, хоть 30. Но всё зависит от начального веса, состояния здоровья и выбранных методов. Важно понимать, что резкое снижение массы тела не всегда безопасно, а грамотный подход поможет не только похудеть, но и сохранить результат.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Экстремальные методы похудения: что о них важно знать

Мы не поддерживаем такие способы, но расскажем, к чему они приводят.

  • Жёсткие диеты: исключение белков, жиров или углеводов приводит к истощению, потере мышечной массы и нарушению работы внутренних органов.
  • Очень низкокалорийные рационы: питание менее 800 ккал в сутки заставляет организм экономить энергию и сжигать мышцы в первую очередь.
  • Отказ от воды: приводит к обезвоживанию, головным болям, усталости и снижению концентрации.
  • Препараты: диуретики, слабительные и таблетки для похудения дают быстрый, но опасный эффект, который заканчивается истощением.

Любой экстремальный метод загоняет организм в стресс, а высокий уровень кортизола делает человека раздражительным, ослабленным и даже склонным к срывам. Такой путь редко приводит к стабильному результату.

Здоровое похудение: на сколько можно сбросить за месяц

Безопасный темп похудения — 2-4,5% от массы тела. Если ваш вес 60 кг, можно потерять 1,3-2,7 кг в месяц без вреда для организма.

Основные принципы здорового похудения

  • Дефицит калорий: расход энергии должен быть выше, чем её потребление. Это достигается либо уменьшением порций, либо увеличением физической активности.
  • Правильное соотношение БЖУ: важно получать все макро- и микроэлементы, чтобы избежать проблем с обменом веществ.
  • Физическая активность: сочетание силовых и кардиотренировок помогает сжигать жир, сохраняя мышцы.

Как рассчитать калории для похудения

Самый эффективный способ — формула Миффлина-Сан Жеора. Рассчитайте суточную норму калорий и уменьшите её на 10-15%.

Пример: если ваша норма 2000 ккал, то безопасный дефицит составит 300 ккал в день, что приведёт к потере около 300 г в неделю.

Почему тренировки важны

Выбирайте нагрузку по душе:

  • Групповые тренировки (танцы, аэробика, работа со штангой).
  • Кардио (ходьба в гору, бег, велотренажёр).
  • Силовые упражнения (тренажёры для всех групп мышц).

Можно также обратиться к тренеру, который подберёт индивидуальную программу и поможет контролировать процесс.

Почему временные цели не работают

Худеть к праздникам или отпуску — ошибка. После достижения краткосрочной цели люди часто расслабляются, и вес возвращается. Настоящий успех — это изменения в образе жизни, которые помогут поддерживать форму долгие годы.

Самая важная награда — самодисциплина

Когда человек тратит силы на тренировки, продумывает рацион и придерживается режима, он начинает ценить свой труд. И срывы на сладкое становятся не такими привлекательными. Постепенно правильные привычки закрепляются, и здоровый образ жизни становится естественным выбором.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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