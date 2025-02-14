Это упражнение обожал легендарный бодибилдер: работать будет всё тело

Один из величайших бодибилдеров Дориан Йейтс любил делать это упражнение во время тренировки спины, но им можно проработать и другие мышцы.

Фото: flickr.com by Марк Себастьян, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка тренируется

"Тяга штанги в наклоне поможет комплексно развить все тело. Несмотря на то что в основном оно направлено на проработку мышц спины, при его выполнении также задействуются мышечные группы рук и ног — бицепсы, ягодицы и задняя поверхность бедра", — цитирует тренера Андрея Белоцветова "Чемпионат".

Как делать?

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Наклоните торс примерно на 45 градусов к полу — это ваш рабочий угол наклона. Расположите руки на штанге на расстоянии ширины плеч ладонями вниз. Плечи отведите назад, лопатки сведите. Шея должна быть продолжением позвоночника. Снимите штангу со стойки и начинайте движение от колен до низа живота. Во время упражнения держите корпус неподвижным: активными должны быть только плечевой пояс, руки и спина. Ноги, живот и прямая мышца спины работают в статике. При подъёме спина всегда в прогибе. Не сутультесь. При движении штанга всегда должна касаться поверхности бедра. У низа живота, на полсекунды зафиксируйтесь с максимально сведёнными лопатками и узким положением локтей. После этого опускайте штангу вниз. Выполняйте тягу штанги плавно. Позитивная фаза движения — вверх быстро (на выдохе), негативная — вниз к коленям медленно (на вдохе). Наибольшая нагрузка происходит в негативной фазе движения. Подконтрольно верните штангу на место.

Уточнения

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.



