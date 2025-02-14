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Это упражнение обожал легендарный бодибилдер: работать будет всё тело

Спорт

Один из величайших бодибилдеров Дориан Йейтс любил делать это упражнение во время тренировки спины, но им можно проработать и другие мышцы.

Девушка тренируется
Фото: flickr.com by Марк Себастьян, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка тренируется

"Тяга штанги в наклоне поможет комплексно развить все тело. Несмотря на то что в основном оно направлено на проработку мышц спины, при его выполнении также задействуются мышечные группы рук и ног — бицепсы, ягодицы и задняя поверхность бедра", — цитирует тренера Андрея Белоцветова "Чемпионат".

Как делать?

  1. Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Наклоните торс примерно на 45 градусов к полу — это ваш рабочий угол наклона.
  2. Расположите руки на штанге на расстоянии ширины плеч ладонями вниз. Плечи отведите назад, лопатки сведите. Шея должна быть продолжением позвоночника.
  3. Снимите штангу со стойки и начинайте движение от колен до низа живота. Во время упражнения держите корпус неподвижным: активными должны быть только плечевой пояс, руки и спина. Ноги, живот и прямая мышца спины работают в статике.
  4. При подъёме спина всегда в прогибе. Не сутультесь.
  5. При движении штанга всегда должна касаться поверхности бедра.
  6. У низа живота, на полсекунды зафиксируйтесь с максимально сведёнными лопатками и узким положением локтей. После этого опускайте штангу вниз.
  7. Выполняйте тягу штанги плавно. Позитивная фаза движения — вверх быстро (на выдохе), негативная — вниз к коленям медленно (на вдохе). Наибольшая нагрузка происходит в негативной фазе движения.
  8. Подконтрольно верните штангу на место.

Уточнения

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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