Пожар в мышцах ног и ягодиц! Эти упражнения прокачают по-максимуму

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Выпады — отличное упражнение, чтобы проработать них тела. Когда классический вариант с собственным весом уже даётся легко, можно добавить снаряд, а именно — штангу.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка тренируется

"Выпады со штангой — это упражнение, которое любимо многими за его эффективность в развитии силы и выносливости ног, ягодиц и корпуса. Оно требует правильной техники и осторожности", — цитирует фитнес-тренера Ивана Кузьменко "Чемпионат".

Важно, что в упражнении работают бицепсы бёдер, квадрицепсы и задние ягодичные мышцы, икры и мышцы корпуса. Именно их вы должны чувствовать в процессе.

Как делать выпады со штангой?

Сначала разомнитесь. Наденьте грузы на гриф штанги.

Поставьте штангу на стойку или используйте тренажёр Смита, штанга устанавливается на уровень плеч.

Встаньте прямо, ноги расположите на ширине плеч, штанга лежит на спине в области лопаток, спина прямая, ягодицы слегка подтянуты. Возьмите штангу прямым хватом чуть шире плеч.

Сделайте шаг вперёд правой ногой и опуститесь в выпад. Правое колено необходимо согнуть до угла в 90 градусов, не выводите его за линию носка. Тело должно быть перпендикулярно полу, спина прямая, пресс в напряжении. В нижней точке колено левой ноги должно быть на 15-20 см позади правой пятки.

Поднимитесь из выпада, отталкиваясь от пола правой ногой.

Повторите упражнение на левую ногу.

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом (или с утяжелением), используемое для развития мышц ног.

