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Пожар в мышцах ног и ягодиц! Эти упражнения прокачают по-максимуму

1:37
Спорт

Выпады — отличное упражнение, чтобы проработать них тела. Когда классический вариант с собственным весом уже даётся легко, можно добавить снаряд, а именно — штангу.

Девушка тренируется
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка тренируется

"Выпады со штангой — это упражнение, которое любимо многими за его эффективность в развитии силы и выносливости ног, ягодиц и корпуса. Оно требует правильной техники и осторожности", — цитирует фитнес-тренера Ивана Кузьменко "Чемпионат".

Важно, что в упражнении работают бицепсы бёдер, квадрицепсы и задние ягодичные мышцы, икры и мышцы корпуса. Именно их вы должны чувствовать в процессе.

Как делать выпады со штангой?

  • Сначала разомнитесь. Наденьте грузы на гриф штанги.
  • Поставьте штангу на стойку или используйте тренажёр Смита, штанга устанавливается на уровень плеч.
  • Встаньте прямо, ноги расположите на ширине плеч, штанга лежит на спине в области лопаток, спина прямая, ягодицы слегка подтянуты. Возьмите штангу прямым хватом чуть шире плеч.
  • Сделайте шаг вперёд правой ногой и опуститесь в выпад. Правое колено необходимо согнуть до угла в 90 градусов, не выводите его за линию носка. Тело должно быть перпендикулярно полу, спина прямая, пресс в напряжении. В нижней точке колено левой ноги должно быть на 15-20 см позади правой пятки.
  • Поднимитесь из выпада, отталкиваясь от пола правой ногой.
  • Повторите упражнение на левую ногу.

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом (или с утяжелением), используемое для развития мышц ног. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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